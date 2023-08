»Trotz 18er-Freigabe eine Disney-Prinzessin«: Regisseur erklärt, warum seine Fortsetzung einer legendären Sci-Fi-Reihe so gut funktioniert

Regisseur Dan Trachtenberg bezeichnet die Heldin seines brutalen Sci-Fi-Films als Disney-Prinzessin. Bildquelle: Hulu/Disney

2022 hauchte Prey der Predator-Franchise neues Leben ein, was die Reihe nach dem vorangegangenen Kino-Flop von Upgrade bitter nötig hatte. Dabei erschien der Film von Regisseur Dan Trachtenberg nicht einmal im Kino, sondern landete nur bei Streamingdiensten.

International war Prey bei Hulu der erfolgreichste Launch eines Films überhaupt (in Deutschland erschien der Film bei Disney Plus) und konnte von allen Predator-Filmen die besten Kritiker-Reviews einfahren - ja, sogar das Original mit Arnold Schwarzenegger von 1987 bleibt hinter dem 2022er-Reboot zurück.

Bei Metacritic kommt Prey auf einen Durchschnittswert von 71 Punkten, doch auf Rotten Tomatoes sind es sogar 94. Zuschauer zeigen sich mit Wertungen im Durchschnitt von 62 beziehungsweise 73 Prozent nicht ganz so euphorisch. Prey wurde sogar für sechs Emmy nominiert - unter anderem für die Regiearbeit und das Drehbuch.

Damit lässt sich guten Gewissens in frage stellen, ob sich Disney mit der Entscheidung, Prey gar nicht erst ins Kino zu bringen, sich nicht selbst ein Bein gestellt hat. Doch Fans des Predator-Franchises sollten beachten, dass die Sci-Fi-Reihe in den Kinos nie ein großer Kassenschlager war. Außerdem dürfte Prey vor allem von der Mund-zu-Mund-Propaganda profitiert haben, schnell und einfach bei einem Streamingdienst abrufbar zu sein.

0:44 Prey: Im neuen Predator-Film tritt der Außerirdische gegen amerikanische Ureinwohner an

In einem neuen Interview mit VanityFair lässt Regisseur Dan Trachtenberg den Erfolg seines Films nochmal Revue passieren und trifft dabei interessante Aussage. Seiner Aussage kam so gut an, weil sich die Geschichte um eine Disney-Prinzessin mit einem harten R-Rating dreht - was hierzulande ungefähr mit einer 18er-Freigabe gleichzusetzen ist.

Mir hat wohl am meisten geholfen, dass das Drehbuch so einen klaren Fokus hatte. Ich habe an großen Zeitreise- oder Heist-Filmen mitgearbeitet und die sind oft so kompliziert. [Prey] war in seinem Kern so natürlich, dass ich selbst noch vor der Übernahme von Fox durch Disney immer gemeint hatte, dass das eigentlich ein Disney-Prinzessinen-Film mit R-Rating ist. Wie ein Pixar-Film. [...]

[Prey ist] für kleinere Mädchen und ältere Mädchen, für einheimische und Ureinwohner, für Leute jeglicher Lebensweise, die fühlen, zu mehr fähig zu sein, als ihnen eigentlich bewusst ist - es geht um allerlei Arten von Positivität. Damit also in der Lage zu sein, irgendetwas Gutes zu vermitteln und gleichzeitig ziemlich verrücktes Predator-Gemetzel zu zeigen, hat ziemlich Spaß gemacht und hat alle Leute motiviert, das so richtig durchzuziehen.