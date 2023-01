Prime Gaming: Der Januar 2023 hält für Kunden erstklassige Survival- und Horrorspiele parat

Die Tage sind kürzer, die Nächte sind dunkel und voller Schrecken – wir befinden uns mitten im Winter. Zu dieser düsteren Jahreszeit passt es natürlich perfekt, ein Horrorspiel zu erleben. Wer Amazon Prime abonniert hat, kann sich jetzt im Januar auch schon den idealen Titel ohne Extrakosten sichern. Aber auch Survival- und Story-Fans kommen auf ihre Kosten.

Wie ihr euch die Spiele sichert: Wer ein Prime-Abo hat, kann sich einfach auf der Webseite von Prime Gaming anmelden und auf den Aktivieren-Schalter beim jeweiligen Spiel klicken. Ihr erhaltet dann einen Key für den jeweiligen Shop oder könnt das Spiel daraufhin in der App von Amazon Games herunterladen.

Highlights bei Prime Gaming im Januar 2023

The Evil Within 2

6:26 The Evil Within 2 - Test-Video zum Horror-Hit

Wer gleich bei der Zahl 2 zitternde Knie bekommt, kann beruhigt sein: Ihr müsst nicht den Vorgänger gespielt haben, um mit The Evil Within 2 Freude zu haben. Die wenigen wichtigen Story-Schnipsel werden euch gleich zu Beginn ans Herz gelegt, damit dann der Gruselspaß richtig losgehen kann. Da bleiben eure Knie natürlich auch nicht standfest, der psychologische Horror gepaart mit brachialem Splatter konnte schon in unserem Test überzeugen.

Ihr spielt wie im ersten Teil den Hauptcharakter Sebastian und müsst eure Tochter Lily retten – dafür verbündet ihr euch sogar mit der zwielichten Organisation Mobius und kehrt in die von Monstern bewohnte Welt STEM zurück.

Breathedge

1:35 Breathedge - Hochgelobtes Weltraum-Survivalspiel bekommt finalen Release im Trailer

Wenn ihr lieber alle Nerven behalten wollt, kann euch das humorvolle Survivalspiel Breathedge unterhalten. Nach der Weltraum-Beerdigung eures Vaters steckt ihr mitten in einer Verschwörung drin, sollt eine Prinzessin retten und müsst gleichzeitig um euer eigenes Überleben im All kämpfen. Aber keine Sorge, ihr seid nicht allein: Mit an eurer Seite ist ein unsterbliches Huhn, das euch mehr oder weniger hilfreich sein kann.

Breathedge ist bei der Steam-Community mit 84 Prozent positiver Rezensionen durchaus beliebt, in unserem Test schnitt das Survival-Abenteuer mit 72 Punkten ab:

18 13 Breathedge im Test Ihr müsst Survival neu lernen – und dann alles vergessen

Weitere kostenlose Spiele

Faraway 2

Beat Cop

Lawn Mowing Simulator

Chicken Police – Paint it RED!

Bei letzterem Titel handelt es sich übrigens um ein sehr ungewöhnliches, aber großartiges Story-Spiel. Falls ihr mehr dazu lesen wollt, findet ihr hier eine kleine Kolumne von Alex:

3 8 Chicken Police Dieses Story-Spiel geht mir seit zwei Jahren nicht mehr aus dem Kopf

Das war aber noch nicht alles, der Januar hat außerdem noch einige kosmetische Inhalte und Goodies für diverse Spiele zu bieten. Nicht zu vergessen ist das Weihnachtsgeschenk Dishonored 2, das könnt ihr euch auch noch den ganzen Januar über sichern.

Was haltet ihr vom Angebot in diesem Monat? Werdet ihr euch einen oder sogar mehrere der Titel schnappen oder interessieren sie euch nicht die Bohne? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!