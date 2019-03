Dass bei Fallout 76 nicht alles glatt lief, dürfte keinen Spieler nach dem holprigen Launch überraschen. Technische Probleme und öde Quests sorgten für viel Frust und schlechte Stimmung in der Fallout-Community und magere Test-Wertungen. Jetzt ist Todd Howard in einem Panel auf der Pax East 2019 noch einmal näher auf die Probleme von Fallout 76 eingegangen.

Demnach hätte sich Fallout 76 trotz allem sehr gut verkauft und Bethesda hätte noch Großes mit dem Multiplayer-Fallout vor. Aber Howard gibt auch massive Probleme bei der Entwicklung zu. Die rührten vor allem daher, dass man keine Erfahrung mit Multiplayer-Spielen dieser Art hatte:

"Für uns ist Fallout 76 etwas sehr Neues. Wir wussten, dass da einige Schwierigkeiten auf uns zukommen würden und wir hatten definitiv einige, manche davon schwerwiegender, als wir erwartet hatten. Es war ein neues und anderes Projekt für uns.



Wir machen immer noch andere Sachen, traditionellere Bethesda-Spiele, wie ich sie nennen würde. Aber bei diesem Spiel hatten wir, ehrlich gesagt, viele Probleme bei der Entwicklung und manchmal zeigen sich die auch auf dem Bildschirm. Das möchte man unbedingt vermeiden.



Wir haben das Studio vergrößert. Wir haben jetzt vier unterschiedliche Standorte in den USA und Kanada, in Rockville, Austin, Dallas und Montréal. Dieses Spiel hat wirklich haufenweise Leute aus allen vier Studios eingespannt, um es möglich zu machen. Und wir wussten, dass der Launch erst der Anfang war. Wir freuen uns, dass das Spiel sich trotz allem sehr gut verkauft hat.



Wir verfügen über eine große Spielerbasis, Millionen von Spielern und wir erhalten viel Feedback. Unser Ziel ist es, eine Art Fallout-Plattform zu erschaffen. Wir haben zahlreiche Ideen, es war eine wilde Reise bislang und wir sind aufgeregt, wenn wir an all die coolen Inhalte denken, die noch kommen."