Taktik-Lichtblick für Solo-Spieler: Project TH sieht wie ein würdiger Splinter Cell-Rivale aus

Habt ihr schon mal von Project TH gehört? Wahrscheinlich nicht. Das Spiel des südkoreanischen Entwicklers EVR Studio besticht nicht gerade mit einem einprägsamen Namen und scheint bisher in der Spiele-Landschaft eher unter dem Radar zu fliegen.

Dabei kommt das von Splinter Cell inspirierte Projekt mit einem ziemlich beeindruckenden Trailer daher, der vor allem Fans von Taktik-Shootern mit Singleplayer-Fokus ansprechen dürfte. Bevor wir also zu den harten Fakten kommen, werft ihr am besten einfach mal selbst einen Blick in den offiziellen Trailer zu Project TH.

So sieht Project TH aus: Darin wird nicht nur die imposante Grafik offenbart, ein paar Gameplay-Schnipsel gibt es ebenfalls zu sehen.

1:49 Project TH ist Hochglanz-Stealth-Action mit viel Agenten-Stimmung

Was für ein Spiel wird Project TH?

Die Story: Project TH spielt im Korea der nahen Zukunft, in der Süden und Norden wieder miteinander vereint wurden. Dabei stehen drei Charaktere im Mittelpunkt: Ji Jeong Tae, ein ehemals nordkoreanischer Soldat, der aufgrund eines militärischen Austauschprogramms in den Süden kommt. Gavi, ein Mitglied einer K-Pop-Gruppe namens Ordo und ein mysteriöser Terrorist, der als Ghost bezeichnet wird.

Das TH im Spieletitel TH steht übrigens für Two Hearts - als zwei Herzen - welche die Trennung der zwei (ehemals) verfeindeten Länder mit unterschiedlichen politischen Überzeugungen symbolisieren sollen.

Das Gameplay: Project TH wird von seinen Entwicklern als eine Mischung aus interaktivem Drama und einem Action-Adventure beschrieben. Eine reinrassiger Taktik-Shooter dürfte das Spiel also nicht unbedingt werden. Allerdings betonen die EVR-Studios ebenso, dass ein Fokus auf Infiltrations- und actionreichen Kampfszenarien liegen, die wir aus einer Third-Person-Perspektive steuern. Eine Tech-Demo auf YouTube erinnert spielerisch ein bisschen an Quantic Dream-Spiele wie zum Beispiel Heavy Rain.

Wer steckt dahinter?

Project TH entsteht beim südkoreanischen Entwickler EVR Studios, die bisher lediglich das Virtual Reality-Spiel ProjectM: Dream beziehungsweise ProjectM: Daydream veröffentlichten. Dabei handelt es sich um eine Dating-Simulation mit Virtual Reality-Fokus, die mehr durch ihre Grafik und weniger das Gameplay überzeugt.

Steam-User sind sich bezüglich ProjectM: Daydream eher uneinig, vor allem wird die Kürze der fünf Euro teuren-Sim und deren Dialoge kritisiert. Dafür gibt es viel Lob für die Grafik und Präsentation, die Spieler gerade auf die Zukunft von VR optimistisch stimmt.

Ob die EVR Studios also ein Action-Adventure beziehungsweise Stealth-Shooter des Splinter Cell-Kalibers stemmen könnte, an dem sich die Entwickler orientieren, muss sich erst zeigen. Denn bis auf die beeindruckende Grafik aus dem VR-Spiel ProjectM hat das Team noch nicht allzu viel vorzuweisen. Zumindest der erste Trailer stimmt neugierig, sodass man Project TH durchaus mal im Blick behalten kann - auch wenn natürlich vorsichtige Skepsis angebracht ist.

Jetzt seid ihr gefragt: Was haltet ihr von Project TH und welche Fragen brennen euch dazu unter den Nägeln? Weckt allein der Trailer euer Interesse oder wartet ihr lieber vorsichtig ab? Freut ihr euch auf die Rückkehr von Splinter Cell oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Teilt eure Gedanken dazu mit uns in den Kommentaren!