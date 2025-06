PS Plus Essential im Juli 2025: Neben Diablo 4 gibt's einen Atmosphäre-Hit der Macher von Life is Strange

Im Juli 2025 könnt ihr euch bei PS Plus Essential über eines der wichtigsten Spiele von 2023 feuen.

Bei PS Plus Essential bedeutet jeder Monat ein reges Kommen und Gehen. Auch im Juli 2025 könnt ihr euch wieder über einige Spiele-Highlights freuen, die ihr ohne Aufpreis spielen und in eurer Bibliothek sichern könnt. Dieses Mal ist unter anderem das Rollenspiel-Highlight Diablo 4 mit an Bord, bei dem in Kürze die neunte Season an den Start geht.

Ab wann kann ich die PS Plus-Spiele im Juli 2025 herunterladen? Ihr habt vom 1. Juli 2025 bis zum 4. August 2025 Zeit, die neuen Spiele ohne zusätzliche Kosten eurer Bibliothek hinzuzufügen.

Highlight: Diablo 4

2:10 Diablo 4 zeigt im Trailer die neuen Inhalte von Season 9 und bringt einen alten Feind zurück

Plattform: PS4 und PS5

PS4 und PS5 Genre: Action-Rollenspiel

Action-Rollenspiel Release: Juni 2023

Im Action-Rollenspiel Diablo 4 tretet ihr erneut gegen die Schergen der Hölle an, diesmal angeführt von der grausamen Dämonin Lilith. Das Spiel mischt rasantes Hack&Slash-Gameplay aus der Top-Down-Perspektive mit prozedural generierten Dungeons, Rollenspielelementen, haufenweise Loot, einer offenen, zusammenhängenden Spielwelt und PvP-Elementen.

Pünktlich zum neuen Monat bei PS Plus startet auch die neunte Diablo-Season mit dem Namen Sünden der Horadrim . Neben einer neuen Quest-Reihe könnt ihr außerdem eure eigenen Zauber basteln, horadrische Tresorkammern betreten und an der neuen Endgame-Aktivität die Eskalierenden Alpträume teilnehmen. Alle weiteren Informationen dazu findet ihr in unserer ausführlichen Übersicht.

Die weiteren Juli-Titel bei PS Plus Essential

The King of Fighters 15 ( Genre : Anime-2D-Kampfspiel mit 3D-Charakteren | Release : Dezember 2024 | Plattform : PS4 und PS5)

( : Anime-2D-Kampfspiel mit 3D-Charakteren | : Dezember 2024 | : PS4 und PS5) Jusant (Genre: Atmosphärisches Kletterspiel mit Rätseln und Parkour-Mechaniken | Release: Oktober 2023 | Plattform: PS5)

10:58 Dank Unreal 5 ist Jusant wunderschön, aber ich liebe es für seine Story

Welche Spiele fliegen aus PS Plus Essential raus?

Neue Spiele kommen, alte Spiele fliegen aus dem Abo raus. Ihr habt nur noch bis zum 30. Juni Zeit, um folgende Spiele bei PS Plus Essential herunterzuladen:

Alone in the Dark

NBA 2K25

Bomb Rush Cyberfunk

Destiny 2: Die Finale Form

Wer schon seit längerer Zeit überlegt, in Diablo 4 reinzuschnuppern, kann sich mit PS Plus Essential über den perfekten Zeitpunkt freuen, mit seinen Freunden in ein neues Abenteuer zu starten. Aber passt als Neulinge auf! Einige Spielerinnen und Spieler berichten, dass sie aufgrund des Nutzer-Interfaces bereits versehentlich Geld ausgegeben haben. Alle wichtigen Infos dazu findet ihr in der Box oben!