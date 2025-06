Diablo 4: Spieler geben wegen schlechtem User Interface aus Versehen Geld aus

Selbst Lilith schaut bei diesem User Interface aus der Hölle argwöhnisch.

Mit Patch 2.2 wollte Diablo 4 eigentlich alles besser machen: Mehr Freiheit beim Freischalten von Belohnungen, weniger lineare Battle Passes, mehr Individualisierung. Doch was in der Theorie nach einem Fortschritt klingt, entpuppt sich in der Praxis als UI-Albtraum, der euch schnell mal um 7,50 Euro an Platin erleichtert – ohne dass ihr es wirklich wolltet.

So schnell verliert ihr euer Platin in Diablo 4

Mit Season 8 und dem neuen Reliquiar-System verabschiedet sich Diablo 4 vom klassischen Battle Pass und setzt auf ein neues Modell. Ihr könnt verschiedene Reliquiare freischalten, die jeweils eigene Belohnungen enthalten. Die Freischaltung erfolgt entweder durch Marken, die ihr euch erspielt, oder – und hier liegt der Hund begraben – durch den Einsatz von Platin, der Echtgeldwährung im Spiel.

Das Problem: Die Option, Belohnungen mit Platin zu kaufen, ist auf dem Auswahlbildschirm prominent platziert – mittig und genauso groß wie die kostenlose Variante. Wer das System nicht sofort durchschaut oder einfach schnell durch die Menüs klickt, landet allzu leicht auf dem Mit Platin kaufen -Button. Und wenn ihr Platin auf dem Konto habt, ist das Geld schneller weg, als ihr Loot Goblin sagen könnt.

Was die Situation besonders ärgerlich macht: Ein simples Bestätigungsfenster, wie es bei Echtgeld-Transaktionen eigentlich Standard sein sollte, fehlt komplett. Ein einziger Klick – oder auf der Konsole ein unbedachter Tastendruck – und das Platin ist unwiederbringlich weg.

Spieler vermuten böse Absicht

Reddit und die offiziellen Foren sind voll von Berichten frustrierter Spieler, die versehentlich Platin ausgegeben haben.

So »clever« hat Blizzard den Platin-Kauf-Button platziert. (Bild: Mintymanbuns/Reddit)

Inzwischen sind viele Spieler sogar fest davon überzeugt, dass Blizzard das Interface mit Absicht so nutzerfeindlich gestaltet hat. So schreibt etwa Real_Avdima: Genau das haben sie sich erhofft, als sie dieses beschissene System entwickelt haben.

Sein Gedanke kommt nicht von ungefähr: Wer sein Platin, das er vielleicht für den nächsten Battle Pass angespart hat, aus Versehen im Reliquiar-System verballert, steht plötzlich mit leeren Händen da und muss bald das Portemonnaie öffnen. Eine Rückerstattung gibt es in der Regel nicht.