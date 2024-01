Bei PS Plus gibt’s im Februar 2024 einen brandneuen, Playstation-exklusiven Shooter und mehr

Mit Foamstar erwartet euch bei PS Plus ein brandneuer Koop-Shooter.

Bei PS Plus Essential ist jeder Monat ein Kommen und Gehen. Unter anderem könnt ihr euch im Februar 2024 auf zwei einzigartige Arena-Shooter freuen - einen davon gibt es exklusiv für PS4 und PS5. Außerdem gibt es ein düsteres Soulslike der GreedFall-Macher.

Ab wann kann ich die PS Plus-Spiele im Februar 2024 herunterladen? Bereits am 6. Februar ist es so weit und ihr könnt die neuen Spiele ohne zusätzliche Kosten eurer Bibliothek hinzufügen. Zu lange warten solltet ihr aber nicht, denn voraussichtlich gibt es ab dem 5. März bereits neue Titel.

Um welche Uhrzeit werden die Spiele freigeschaltet? Voraussichtlich schaltet Sony die Spiele um 11:00 Uhr vormittags frei.

Highlight: Foamstars

2:14 Foamstars: Der Announcement-Trailer zeigt erstes Gameplay des Hybriden aus Splatoon und Hero-Shooter

Plattform: PS4 und PS5

PS4 und PS5 Genre: Party-Shooter

Party-Shooter Release: 2024

Foamstars ist ein 4v4-Party-Koop-Shooter, bei dem ihr möglichst viel Fläche der Kampfarena mit buntem Schaum bedecken müsst. Gleichzeitig dürft ihr eure Feinde nicht aus den Augen verlieren, denn die haben das gleiche Ziel. Zum Glück könnt ihr sie mit Waffengewalt für eine gewisse Zeit loswerden.

Im Kern ist das Spiel mit Nintendos Farb-Shooter Splatoon vergleichbar. Jedoch fügt Foamstars zu der bewährten Formel einen Hauch Helden-Shooter hinzu: Durch einzigartige Charaktere soll das Spiel eine zusätzliche taktische Tiefe erhalten.

Außerdem sorgt der wandelbare Schaum dafür, dass sich während jeder Runde die Beschaffenheit der Arena verändert. Diesen könnt ihr zum Beispiel mit blitzschnellen Surfbrettern überqueren. Foamstars wird pünktlich zum Release am 6. Februar über PS Plus Essential verfügbar sein.

Die weiteren Februar-Titel für PS-Plus

Unser Highlight haut euch nicht aus den Latschen? Macht nichts, denn Sony fügt noch weitere Gratis-Titel hinzu, von denen euch bestimmt einer gefallen wird:

Rollerdrome: Bei diesem Singleplayer-Arena-Shooter im Cel-Shading-Look bewegt ihr euch auf Rollschuhen fort, wodurch ein blitzschnelles Gameplay entsteht. (Für PS4 und PS5)

7:22 Rollerdrome: 7 Minuten aus der Singleplayer-Shooter-Hoffnung 2022

Steelrising: Bei diesem Action-RPG wurde in einem alternativen Paris die Französische Revolution von einer Roboterarmee niedergeschlagen. Als mysteriöse und brillante Maschine erkundet ihr die Straßen, Dächer, Viertel und Schlösser der Stadt. (Für PS5)

0:57 Das neue Spiel der Greedfall-Macher ist da: Steelrising zeigt Gameplay zum Release

Fall Guys-DLC: Als kleines Extra könnt ihr euch außerdem über das Ikonen-Pack für Fall Guys freuen. Diese Erweiterung versorgt euch mit lauter kosmetischen Gegenständen, die legendären Playstation-Charakteren wie Ratchet und Clank nachempfunden sind.

Welche Spiele fliegen aus PS Plus Essential raus?

Neue Spiele kommen, alte Spiele fliegen aus dem Abo raus. Ihr habt nur noch bis zum 5. Februar Zeit, um folgende Spiele bei PS Plus Essential herunterzuladen:

