Bei PS Plus gibt's im November ein kriminell gutes Story-Meisterwerk

Mafia 2 gilt bis heute als Meilenstein in Sachen Inszenierung.

Der Oktober hat sich verabschiedet und Platz für den November gemacht. Der bringt neben sinkenden Temperaturen auch neue Spiele für Sonys Abo-Service PlayStation Plus Essential. Nun hat Sony im hauseigenen Blog verraten, welche Titel euch erwarten.

Wann gibt's die neuen PS-Plus-Spiele? Bereits am Dienstag, den 7. November 2023 ist es soweit und ihr könnt die neuen Spiele ohne zusätzliche Kosten eurer Bibliothek hinzufügen.

Um welche Uhrzeit werden die Spiele freigeschaltet? Voraussichtlich schaltet Sony die Spiele zwischen 12 und 13 Uhr deutscher Zeit frei.

Mafia 2: Definitive Edition

0:29 Mafia 2 Definitive Edition - So sieht das Remaster des Klassikers aus

Plattform: PS4 (dank Abwärtskompatibilität auch auf PS5 lauffähig)

PS4 (dank Abwärtskompatibilität auch auf PS5 lauffähig) Genre: Actionspiel

Actionspiel Release: 19. Mai 2020

Die Familie ist das Wichtigste. Das weiß nicht nur Vin Diesel, sondern auch Vittorio Scaletta, ein ehemaliger Soldat und nunmehr Mafioso, der von Einfluss, Macht und Geld träumt. Ob und wie er an sein Ziel gelangt? Das findet ihr am besten selbst raus, sofern ihr PS Plus Essential besitzt. Denn dann könnt ihr im November die technisch aufgemotzte Definitive Edition von Mafia 2 spielen.

Bereits zum Originalrelease im Jahr 2010 galt Mafia 2 als Story-Epos, das von der ersten bis zur letzten Sekunde vor den Bildschirm fesselt. Ganz und gar nicht fesselnd ist hingegen das Open-World-Design - hier gibt es nämlich nichts zu tun, die fiktive Stadt Empire Bay ist bloß eine hübsche Kulisse und dient dazu, mit dem Auto zum nächsten Missionsziel zu brausen.

Ansonsten macht Mafia 2 aber bis heute verdammt viel richtig: Abgesehen von der fantastischen Handlung überzeugen auch die spektakulären Schießereien und der stimmige Soundtrack mit allerlei alten Stücken aus den 1940er- und 1950er-Jahren.

Unsere Redaktion ist ja auch so was wie eine Familie. Lassen wir deshalb unseren lieben Fabiano zu Wort kommen, der ebenfalls ein Loblied auf Mafia 2 singt:

Diese Spiele landen im November ebenfalls bei PS Plus Essential

Wenn euch Mafia 2 nicht zusagt, dann ja vielleicht eines der anderen beiden Spiele:

Dragon Ball: The Breakers: Ein Online-Actionspiel, in dem ihr als einer von sieben Normalsterblichen versuchen müsst, dem sogenannten Raider (einer der ikonischen Dragonball-Schurken wie Cell, Frieza oder Buu) zu entkommen. (PS4-Version)

Aliens: Fireteam Elite: In diesem Third-Person-Survival-Shooter könnt ihr gemeinsam mit bis zu zwei Mitspielern insgesamt vier Kampagnen zocken, die auf dem Planeten LV-895 spielen - natürlich inklusive des ikonischen Aliens von H.R. Giger! (PS4-Version)

Welche Spiele fliegen aus PS Plus Essential raus?

Neue Spiele für PlayStation Plus bedeuten auch stets, dass dafür andere Titel aus dem Portfolio genommen werden. Im November müsst ihr euch von folgenden Spielen vorerst verabschieden:

Ihr habt noch gar kein PS Plus? Kein Problem, bei unserem Schwestermagazin GamePro findet ihr alle, also wirklich alle Infos in einem extra-dicken FAQ, folgt einfach dem ersten dieser Links:

Gefallen euch die drei neuen Spiele für PS Plus im November? Oder hättet ihr euch andere Titel gewünscht? Wenn ja, welche stehen auf eurem Wunschzettel ganz weit oben? Seid ihr zufrieden mit dem Preis-/Leistungsverhältnis von PS Plus oder würdet ihr euch weitere Funktionen wünschen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!