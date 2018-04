Cheater sind nach wie vor ein großes Problem in Playerunknown's Battlegrounds. Darum haben die Entwickler der PUBG Corporation einen weiteren Anti-Cheat-Patch veröffentlicht, der es Schummlern schwieriger machen soll. Allerdings haben auch Spieler, die keine Cheats benutzen, Probleme mit dem Patch.

Auf Reddit beschweren sich einige Leute nach dem Download des 2,2 GB großen Updates über starke Framerate-Einbrüche im Spiel, die PUBG sogar mitunter unspielbar machen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch viele Spieler, denen keine Veränderungen in der Leistung aufgefallen sind. Auch bei unserer Proberunde sind keine Probleme aufgetreten.

PUBG Corpration hat den Patch via Twitter bekanntgegeben, aber keine Patch Notes veröffentlicht. Möglicherweise hängen die technischen Schwierigkeiten von konkreten Systemkonfiguarationen ab. Schon früher kam es in Battlegrounds immer wieder zu technischen Problemen durch neue Anti-Cheat-Software, von denen oftmals auch unschuldige Spieler betroffen waren.

PC Players: A new 2.2GB patch has been released for Live Servers. The purpose of this is to update our anti-cheat measures. No downtime required. Patch is now available to download via Steam.