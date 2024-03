Das Ur-Battle-Royale wagt Großes: PUBG bekommt Level-Zerstörung und Upgrade auf Unreal Engine 5

PUBG will in Zukunft mit Unreal Engine 5 und zerstörbaren Umgebungen punkten.

Das erste große Battle Royale auf Steam, PUBG: Battlegrounds, steht vor einem großen Schritt nach vorn: Zu seinem siebten Geburtstag enthüllt das Spiel ambitionierte Pläne, die in diesem Jahr eine neue Erfolgsära für das Battle-Royale-Genre einläuten sollen. Unter anderem steht ein Wechsel auf die Unreal Engine 5 auf dem Plan.

Die wichtigsten Neuerungen der PUBG Roadmap für 2024

Zerstörbare Umgebung

Eine der spannendsten Ankündigungen für 2024 ist die Einführung zerstörbarer Umgebungen. Ihr sollt etwa Mauern durchbrechen, um neue Angriffswege zu schaffen, Löcher in den Boden sprengen oder Barrieren errichten können. Das Feature soll bereits ab April spielbar sein.

Auch mit einer Spitzhacke könnt ihr euch Krater zum Schutz graben.

Team-vs-Team-System

Ein gänzlich neues Team-vs-Team-System lässt euch mit Freunden zusammenarbeiten. Ihr tretet hier in einem neuen, noch nicht näher bekannten Spielmodus an und müsst eine Siegesserie starten, um Belohnungen für euer Konto zu verdienen

Waffen-Balancing

Ein weiteres Ziel ist es, weniger beliebte Waffen aufzuwerten und so das Meta Game abwechslungsreicher zu gestalten. Alle zwei Monate sollen in Zukunft Updates erscheinen, die zu starke und zu schwache Waffen neu ausbalancieren und so frischen Wind in die Schlachten zu bringen.

Ein besonderes Augenmerk liegt dabei zunächst auf den SMGs, deren Überarbeitung bereits in der Arcade zum Testen bereitsteht.

Ständiger Kampf gegen Cheater

PUBG kämpft weiter gegen Cheater, die eines der größten Probleme des Spiels darstellen. Über drei Millionen dauerhaft gesperrten Accounts im vergangenen Jahr zeigen, dass das Team, den Kampf gegen Cheater ernst nimmt, aber auch, wie groß das Problem ist.

Der Einsatz von Deep Learning und verbesserten Erkennungsfähigkeiten soll dafür sorgen, dass die Entwickler langfristig die Oberhand behält.

Unreal Engine 5

Die vielleicht größte Neuigkeit ist jedoch der geplante Umstieg auf die Unreal Engine 5. Dieser Umstieg verspricht nicht nur eine hübschere Optik, sondern auch die Einführung eines User Generated Content System .

Dieses enthält Werkzeuge, mit der ihr eigene Inhalte erstellen könnt. Welche das sein werden, bleibt aktuell aber noch unklar. Von Spielern gebaute Karten, Waffen und Cosmetics, die von Entwickler Krafton abgesegnet und mit zukünftigen Updates ins Spiel übernommen werden, wären aber eine Möglichkeit.