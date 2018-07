PUBG Global Invitational - Alle Infos zum Start des Turniers in Berlin

Die 20 besten PUBG-Teams der Welt treten beim PGI 2018 in den Kampf um insgesamt zwei Millionen US-Dollar ein. Das PUBG Global Invitational ist das wichtigste Turnier zu PlayerUnknown's Battlegrounds und findet dieses Jahr in Berlin statt.

Die Teilnehmer spielen in zwei Kategorien: FPP (Egoperspektive) und TPP (Third-Person-Ansicht). In beiden wartet jeweils ein Preispool von einer Million Dollar, davon 400.000 Dollar alleine für den Gewinner. Als Maps dienen Miramar und Erangel.

Heute um 17:30 steigt die Eröffnungsfeier, bevor ab 19 Uhr der erste TPP-Turniertag beginnt. Der morgige, zweite Turniertag beginnt um 18 Uhr und entscheidet den Wettstreit um das beste TPP-Team. Die Siegerehrung ist für 22:15 angesetzt. Am 27. Juli folgt ein Community-Event, mit vier Matches, die von 17 bis 20 Uhr starten.

Spezielle Regeln für das Turnier

Die letzten beiden Tage des Turnieres laufen am 28. und 29. Juli ab jeweils 15 Uhr. Die Ehrung des besten FPP-Teams erfolgt am letzten Tag, um 19:15 Uhr.

Die Teams müssen sich für das Turnier auf eine angepasste blaue Zone einstellen. Die Entwickler erklären, was die Teilnehmer erwartet:

"Während des Global Invitationals ist die blaue Zone etwas tödlicher als sonst. Die Spieler werden sich schneller bewegen müssen, um innerhalb des blauen Kreises zu bleiben, ansonsten erleiden sie weitaus mehr Schaden, als in normalen Matches üblich. Der Schaden steigt stetig mit jeder Phase: von 0.4 Prozent Schaden pro Tick auf 0.6 Prozent Schaden pro Tick und so weiter. Um dies zu vermeiden, sind Schnelligkeit und Effizienz direkt von Anfang an gefragt."

Das Punktesystem ist ebenfalls bekannt: Zähler gibt es für die Endpositionierung und die Anzahl der Kills. Pro Kill erhalten die Teams 15 Punkte.

Liste der Teilnehmer

Die teilnehmenden Teams sind: 4AM, ahq eSports Club, AVANGAR Gaming, Chiefs Esports Club, Crest Gaming Windfall, Crest Gaming Xanadu, Gen.G BLACK, Gen.G GOLD, Ghost Gaming, Honey Badger Nation, Made in Thailand (MITH), Natus Vincere, OMG, Oyun Hizmetleri Pittsburgh Knights, Refund Gaming, Savage Esports, Team Gates, Team Liquid und Welcome to South Georgo.

Im Laufe des Turniers könnt ihr auf der offiziellen Turnierwebseite zum PGI 2018 die aktuellen Rankings einsehen.

