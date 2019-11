Dataminer PlayerIGN hat in den Spieldateien mehrere Hinweise auf kommende große Neuerungen in Playerunknown's Battlegrounds gefunden. Die umfassen ein Clan-System für PC, neues Movement, taktische Schilde, Sprengfallen und neue Waffen.

New stuff on Clan System:



- 5,000 BP COST

- Title: 2-15 char., 6 num.

- Tag: 2-4 char.

- Slogan: 30 char.

- Presentation: 180 char.

- Members: 20

- "recruits" & "'résumés"



[Also 'No Clan' labels were found on the Leaderboard (removed)-- Clan could be linked with the new Ranked] pic.twitter.com/Yd2osfZ4cS