Quiz: Erkennt ihr diese legendären YouTube-Hits der 2000er an einem Bild?

Wie gut kennt ihr euch mit legendären YouTube-Videos aus den 2000er-Jahren aus? Macht unser Quiz!

Weiter mit GameStar Plus Wenn dir gute Spiele wichtig sind. Besondere Reportagen, Analysen und Hintergründe für Rollenspiel-Helden, Hobbygeneräle und Singleplayer-Fans – von Experten, die wissen, was gespielt wird. Deine Vorteile: Alle Artikel, Videos & Podcasts von GameStar Frei von Banner- und Video-Werbung Einfach online kündbar Jetzt weiter Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 2 Ganze Seite

Stellt euch vor: Es ist 2007, zwischen dem Clan War in Unreal Tournament und dem Onyxia-Schlachtzug in World of Warcraft müsst ihr irgendwie noch ein bisschen Zeit totschlagen. Was macht man da am besten? Natürlich YouTube besuchen und sich durch ein paar witzige Videos klicken – auch wenn man damit die DSL-Leitung voll auslastet und bei den anderen Hausbewohnern gar nichts mehr geht.

Heute schwelgen wir gemeinsam mit euch ein wenig in Nostalgie und erinnern uns an die viralen YouTube-Videos der 2000er-Jahre. Diese Videos haben uns zum Lachen, Staunen und manchmal auch zum Kopfschütteln gebracht. Aber wie gut erinnert Ihr euch wirklich an diese digitalen Meisterwerke? Macht euch bereit für eine Zeitreise in die Welt der ersten YouTube-Stars und testet euer Wissen in unserem Quiz!

Ihr seid jetzt auf den Geschmack gekommen und wollt noch mehr Rätseln? Auf GameStar.de haben wir natürlich noch mehr Quizze für euch! Egal, ob Star Wars, Steam oder PC-Allgemeinwissen - klickt euch gerne durch und probiert auch hier, den Highscore zu erreichen!

Wie viele Fragen konntet ihr richtig beantworten? Wollt ihr gerne öfter solche Quizze bei uns sehen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen! Und falls ihr bei den ganzen Videos jetzt ganz nostalgisch geworden seid - auf der zweiten Seite dieses Artikels könnt ihr euch alle Videos noch einmal ganz in Ruhe anschauen und die richtigen Antworten herausfinden.