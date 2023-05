May the 4th be with you: Ist eure Macht stark genug für unser Quiz?

Ist das da rechts Sturmtruppler X-758 oder X-759? Ein wahrer Star Wars-Fan würde das natürlich im Schlaf wissen.

Wir schreiben den 4. Mai 2023. Für manche Wesen in der Milchstraße ist es ein weiterer, unspektakulärer Tag im menschengemachten Kalender. Für andere jedoch, deren Herzen für eine weit, weit entfernte Galaxis schlagen, ist es ein glamouröser Tag. May the 4th be with you wird rund um den Erdball gerufen, denn: Heute wird Star Wars gefeiert.

Da der aktuelle technische Zustand von Star Wars Jedi: Survivor noch nicht für Freudensprünge unter Lichtschwert-Schwingern sorgt, dachten wir, wir schicken eure innersten Fanboys und Fangirls im Millennium Falken auf Abenteuer, wo sie sich unseren Quizfragen stellen müssen.

Falls ihr schon zu zittern beginnt: Gut! Denn nur ein wahrer Jedi-Ritter wird sich der dunklen Bedrohung (also den Fragen) problemlos stellen können. Es gibt aber auch für die letzten Jedi, die das Quiz noch nicht besiegt haben, eine neue Hoffnung: Ladet die Seite neu und eure Macht wird erwachen, damit ihr euch dem Quiz erneut entgegenstellen könnt. Bewältigt die Aufgabe aber Solo, sonst ist eure Star-Wars-Story so sinnlos wie der Angriff der Klonkrieger.

Wenn ihr nun den Krieg der Fragen bewältigt habt, kommt noch eine letzte Rache der Sith: Wie viele Star-Wars-Filmtitel haben sich in diesem Text versteckt? Schreibt eure Antwort gerne in die Kommentare, um die Rückkehr der Jedi-Ritter zu verdeutlichen!

Falls ihr nach mehr Star Wars-Artikeln sucht, seid ihr übrigens in der richtigen Galaxis angekommen. Wir klären euch über die Serien-Pläne auf Disney+ auf, verraten euch, welche Star Wars-Spiele von Respawn in Arbeit sind und erklären auch, wie es mit dem Krieg der Sterne im Kino weiter geht.

Außerdem gibt’s auf Steam zur Feier des Tages einige geniale Star Wars-Spiele deutlich billiger. Wenn das aber nicht die Artikel sind, die ihr sucht, dann vielleicht lieber diese hier:

Wie feiert ihr den Star Wars Tag? Veranstaltet ihr einen Filmmarathon und schaut alle Teile am Stück an? Wenn ja, in welcher Reihenfolge? Chronologisch, nach dem Erscheinungsdatum oder lasst ihr vielleicht sogar ganze Filme weg? Schreibt uns eure Vorgehensweise gerne in die Kommentare! Und natürlich: Möge die Macht mit euch sein.