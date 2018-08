Bereits am Montag, den 20. August landeten Maverick und Clash, die beiden neuen Operator der Grim-Sky-Season in Rainbow Six Siege, auf den Test-Servern.

Ubisoft hat sich die Performance der beiden und das Feedback der Community genau angeschaut. Das Ergebnis ist ein neues Balance-Update. Hier die Änderungen im Überblick:

Der Schweißbrenner ist Mavericks neues Gadget und war offenbar etwas zu stark auf den Test-Servern. Deshalb benötigt er jetzt länger, um Stacheldraht mit dem Schweißgerät zu zerstören, außerdem macht das Werkzeug jetzt etwas mehr Lärm. Maverick verliert außerdem seine Rauchgranaten und erhält dafür Stun-Granaten.

Die Reichweite des Schweißbrenners soll zunächst bleiben wie sie ist: Eine Änderung benötige monatelanges Feintuning und sei sehr schwierig umzusetzen, so Ubisoft.

Auch der Benzinvorrat soll zunächst gleich bleiben - man wolle Mavericks Performance erstmal weiter beobachten.

Ein Bug, der verhinderte, dass Glaz die gepanzerten Barrikaden von Castle zerstören konnte, wird nicht gefixt. Stattdessen soll es zu einer permanenten Spielmechanik werden.

Künftig soll Glaz außerdem nicht mehr durch die Castle-Panels durchschießen können. Die Änderung soll voraussichtlich nach dem Release von Operation Grim Sky im September umgesetzt werden.

Castle ist einer der schwächsten Operator mit einer niedrigen Pick-Rate in Rainbow Six Siege. Dass Glaz bald machtlos gegen sein Gadget ist, dürfte für ihn ein passiver Buff sein und wieder attraktiver machen.

Mit den Stun-Granaten aus ihrem Granatwerfer konnte Zofia bisher einen Raum oft mit Leichtigkeit stürmen - sogar in Unterzahl. Um zu starken Granaten-Spam zu verhindern, senkt Ubisoft die Zahl der Betäubungs-Granaten des KS79 von vier auf drei.

Zofia soll laut Ubisoft in Zukunft besser mit ihrer Munition haushalten und sich überlegen, wann und wie sie ihr Gadget taktisch einsetzt.

Mit dem Release von Grim Sky, ändert sich die Mechanik von verstärkten Luken (auch Hatches oder Dropper genannt) grundlegend.

Bisher gab es nur zwei Zustände: geschlossen oder komplett aufgesprengt - das wird sich ändern. Künftig können auch Luken durchlöchert oder nur teilweise zerstört werden, zum Beispiel mit Mavericks Schweißbrenner.

In Operation Grim Sky, Hatch Reinforcements will allow for partial destruction.



To make hatch destruction less binary, we've made some improvements to how Hatch Reinforcements are handled.



Learn more about the changes coming with the new season at: https://t.co/yMzwZN0qhY pic.twitter.com/DqnZjZCcQz