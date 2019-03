Wer schon immer mal als eierlegender Mutant in Roguelike-Manier auf doofe Ödland-Monster losgehen wollte, interessiert sich bestimmt für RAD. Es macht übrigens nichts, wenn dieser Wunsch gerade in diesem Moment erst in euch aufkommt.

In schmucker, comicartiger Optik schlüpft der Spieler in RAD in die Haut eines jungen Mannes, der durch seinen Aufenthalt in der zufällig generierten postapokalyptischen Spielwelt immer neue Mutationen entwickelt.

Die wichtigsten Infos zu RAD

Das Gameplay: Im Trailer oben könnt ihr den Protagonisten in Aktion erleben. Mal habt ihr einen bissigen Schlangenkopf, mal einen muskulösen Mutantenarm und ein anderes Mal legt ihr Eier, aus denen kleine Spinnenwesen mit Menschenköpfen schlüpfen. Urgs. Durch die Mutationen ergeben sich neue Art und Weisen, den zahlreichen Feinden in RAD den Garaus zu machen.

Die Technik: Der Roguelike-Prügler setzt auf einen humorvollen, bunten Cel-Shading-Look, der in der Spiele-Landschaft besonders durch die Borderlands-Reihe bekannt wurde. RAD verwendet die Unreal Engine 4. Dass sich Unreals Universaltool tatsächlich auch gut für Topdown-Spiele eignet, bewies übrigens schon der Cyberpunk-Shooter Ruiner.

Die Köpfe dahinter: Als Entwickler von RAD tritt Double Fine Productions auf, ein Name, der euch vor allem durch Psychonauts, die Remaster von Day of the Tentacle, Grim Fandango und Full Throttle sowie den Jack-Black-Metal-Prügler Brütal Legend bekannt sein dürfte. Entwickler Double Fine Productions und Publisher Bandai Namco enthüllten RAD auf der Game Developers Conference 2019 im US-amerikanischen San Francisco.

RAD erscheint voraussichtlich im Sommer 2019 auf Steam und für Xbox One, PS4 und Nintendo Switch.