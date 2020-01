In Rainbow Six: Siege startet in Kürze Year 5 und das bedeutet, dass wir schon vier Jahre hinter uns haben, während denen Ubisoft regelmäßig neue Operatoren sowie jede Menge Skins für Outfits und Waffen veröffentlicht hat. Die Fan-Seite R6loot.com hat sich nun die Mühe gemacht und einen kompletten Katalog aller Skins von Rainbow Six: Siege erstellt.

Den Betreibern der Webseite zufolge bietet das Spiel inzwischen 17.783 Skins und Loot-Gegenstände Darunter befinden sich allerdings auch Items, die im Rahmen befristeter Events nach kurzer Zeit wieder entfernt wurden. In einem Reddit-Post schlüsseln sie ganz genau auf, wie viel Stück es wovon genau gibt:

Falls ihr also mal auf der Suche nach einem ganz bestimmten Look für eure Lieblingswaffe seid, oder wenn ihr wissen wollt, in welchem Bundle ihr eigentlich diesen einen süßen Chibi-Anhänger von Lord Tachanka erhalten könnt, dann findet ihr diese Info neuerdings in der Sammlung von R6loot.com.

Selbst der offizielle Twitter-Kanal von Rainbow Six: Siege drückt mit einem aktuellen Posting seine Begeisterung für die Fan-Webseite aus und sendet ein Herzchen an die Betreiber:

Search, sort, and browse the Rainbow Six Siege catalog of ?Headgears , ?Uniforms, ?Skins, and ?Charms from past and present.

- Brought to you by the fan site https://t.co/T7yKm5dwQS



Drop by their thread https://t.co/Qo00RKsRqc and give them your support and feedback! ? pic.twitter.com/oY0jlHS6Ta