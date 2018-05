Rainbow Six: Siege - Am Wochenende wieder kostenlos spielbar

Die Italiener kommen! Zum Start der neuen Season von Rainbow Six: Siege wird das Arsenal verfügbarer Operators um zwei Verteidiger ergänzt: Alibi und (falls man den Leaks glauben kann) Maestro.

Bis die neuen Inhalte anrollen, dauert's allerdings noch einige Wochen - aber am kommenden Mai-Wochenende (18. bis 20. Mai) erwartet uns immerhin schon die komplette Enthüllung der neuen Season-Inhalte. Im Verbund mit diesem »Full Reveal« gibt es außerdem eine »Free Weekend«-Aktion.

Heißt konkret: Ihr könnt Rainbow Six: Siege komplett kostenlos via Uplay herunterladen und ausprobieren. Die Aktion startet am 17. Mai um 15 Uhr (unsere Zeit) und endet am 21. Mai, ebenfalls um 15 Uhr. Der Preload ist jetzt bereits möglich - ihr könnt Siege also schon vor Donnerstag herunterladen.

Make allies and prepare for war this weekend during the Rainbow Six Siege Free Weekend, happening May 17-20. Save up to 50% and play free > https://t.co/SWZIlBHp17 pic.twitter.com/LXvSjdScGv — Rainbow Six Siege (@Rainbow6Game) May 15, 2018

Im Rahmen des »Free Weekend« erhält das Spiel außerdem einen Rabatt von bis zu 50 Prozent auf die verschiedenen Fassungen des Spiels. Die konkreten Preise für alle Versionen wurden aber bisher noch nicht verraten. Wer sich nach dem Wochenende entscheidet, Rainbow Six zu kaufen, behält seine erspielten Fortschritte.

Eine Ausnahme bildet hier die Starter Edition, die im ursprünglichen Preis zwar nur 15 Euro kostet, aber happigere Freischaltungspreise und eben keine Spielstand-Migration vom Wochenende bietet. Oh, und falls ihr es vergessen habt: Seit März 2018 enthalten alle Siege-Versionen oberhalb der Starter Edition alle 36 ursprünglichen Operators des Hauptspiels. Ihr könnt am Wochenende also fleißig rumprobieren.

Das Finale der laufenden Saison

Wie bereits erwähnt, wird Ubisoft am Wochenende die neue Season Para Bellum in vollem Umfang enthüllen und Details zu den neuen Verteidigern und zur neuen Karte im Assassin's-Creed-2-Look verraten. Alle Infos dazu findet ihr natürlich zeitnah bei uns.

Außerdem finden am Wochenende (19. und 20. Mai) die Season 7 Finals der Rainbow Six Pro League in Atlantic City statt. Dort treten die besten Teams der laufenden Saison gegeneinander an. Zwar kein Invitational, aber doch sehr sehenswert, sofern man den E-Sport von Siege via Livestream verfolgen möchte.