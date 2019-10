Rainbow Six: Siege startet den kostenlosen Battle Pass

Am 15. Oktober startete der erste Battle Pass von Rainbow Six: Siege. Eine Woche lang, bis zum 22. Oktober 2019, habt ihr Zeit die Belohnungen das »Call me Harry« genannten Mini-Passes zu erspielen. Der ist für alle Spieler des PvP-Shooters gratis. Spätere werden Geld kosten.

Der Battle Pass im Detail

Wenn ihr Rainbow Six: spielt, werdet ihr ab sofort am Ende eines Matches nicht nur Erfahrungspunkte bekommen, sondern auch Fortschritt auf den Battle Pass. Der erste hat insgesamt sieben unterschiedliche Tiers, die euch rein kosmetische Belohnungen geben.

Das bringt euch Punkte

Gewonnenes Match: 120 Punkte

120 Punkte Verlorenes Match: 100 Punkte

100 Punkte Rundensieg: 60 Punkte

60 Punkte Ranked Modus: 25% mehr Punkte

25% mehr Punkte Community Challenges: Je nach Challenge unterschiedlich

Es zählen alle Multiplayer-Matches. Der Terrorist-Hunt-Modus ist ausgeschlossen. Wer AFK geht, gekickt wird, das Spiel vor Matchende verlässt oder aufgibt, bekommt keinen Fortschritt.

Alle Belohnungen von »Call me Harry«

Im ersten Pass könnt ihr vier verschiedene Charms als Belohnung erhalten, die sich alle um den derzeitigen Direktor von Team Rainbow drehen: Dr. Harishva »Harry« Pandey. Durch deren Beschreibung erfahrt ihr ein wenig über die Hintergründe des aktuellen Six.

Tier 2: Harry's Work Charm (Blau)

Harry's Work Charm (Blau) Tier 4: Harry's Life Charm (Lila)

Harry's Life Charm (Lila) Tier 6: Harry's Project Charm (Lila)

Harry's Project Charm (Lila) Tier 7: Harry Chibi (Gold)

In zukünftigen Battle Passes werdet ihr auch Dinge wie Renown-Booster und ähnliches erspielen können. Der zweite Pass erscheint während Y4S4 von Rainbow Six: Siege und soll wesentlich umfangreicher ausfallen. Wie in anderen Spielen üblich gibt es dann eine kostenlose Version und eine kostenpflichtige. Mehr zum kommenden Pass will Ubisoft auf den Pro League Finals im November bekanntgeben.

Legendäre Studios: Red Storm - Teil 2: Team Rainbow eilt zur Rettung