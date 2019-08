Auf dem Six Major in Raleigh hat Ubisoft die neue Saison namens Ember Rise für Rainbow Six: Siege offiziell vorgestellt. Wir haben alle Informationen zu den neuen Operatoren, dem kommenden Map-Rework und sämtlichen Gameplay-Änderungen gesammelt.

Was ist neu?

Angreifer Amaru: Gadget ist ein Greifhaken

Verteidiger Goyo: Gadget ist ein Feuerschild

Map-Rework: Kanal

Battlepass-System

Elite-Set: Mira

Alle Details zu den neuen Operatoren

Die bereits vor der Ankündigung aufgetauchten Leaks zu den neuen Charakteren bestätigen sich. Die Angreiferin hat einen Greifhaken, mit dem sie sich durch Luken und Fenster ziehen kann. Der Verteidiger hingegen bekommt ein spezielles Schild, das bei Beschuss eine Feuerfläche erzeugt.

Angreiferin: Amaru

Geschwindigkeit: 2

2 Rüstung: 2

2 Gadget: Garra Hook. Mit einem Greifhaken kann sich Amaru schnell an Vorsprüngen, Fenstern und Luken hochziehen.

Garra Hook. Mit einem Greifhaken kann sich Amaru schnell an Vorsprüngen, Fenstern und Luken hochziehen. Primärwaffen: G8A1, Supernova

G8A1, Supernova Sekundärwaffen: ITA 12S, SMG-11

ITA 12S, SMG-11 Sekundärgadgets: Claymore, Breaching Charge

Stärken und Schwächen: Amaru erlaubt es erstmalig, Feinde in Rainbow Six: Siege zu überaschen, indem sie Luken emporklimmt. Das ist besonders in Kombination mit Charakteren wie Dokkaebi mächtig, die die Feinde ablenken können.



Da Amaru beim Betreten eines Fensters oder einer Luke mit dem Greifhaken erst ihre Waffe rausziehen muss, können die Fallen von Frost und Kapkan sie besonders gut kontern. Auch der selten beachtete Castle ist effektiv gegen die neue Angreiferin. Die kann seine verstärkten Barrikaden nämlich nicht mit ihren Greifhaken durchbrechen.

Verteidiger: Goyo

Geschwindigkeit: 2

2 Rüstung: 2

2 Gadget: Volcan Shield. Ein aufstellbarer Schild mit einer angebrachten Brandladung. Hinterlässt einen Feuerbereich, wenn die Ladung selbst oder der Schild zerstört wird.

Volcan Shield. Ein aufstellbarer Schild mit einer angebrachten Brandladung. Hinterlässt einen Feuerbereich, wenn die Ladung selbst oder der Schild zerstört wird. Primärwaffen: Vector .45 ACP, TCSG12

Vector .45 ACP, TCSG12 Sekundärwaffen: P229

P229 Sekundärgadgets: Impaktgranate, Nitroladung

Stärken und Schwächen: Goyo ist ein Meister darin, den Feinden Zutritt zu bestimmten Gebieten zu versperren. Die Schockdrone von Twitch stellt keine Gefahr für seine Schilde dar und kann sie nicht beschädigen. Seine Flammenwand ist besonders effektiv in Zusammenarbeit mit Kapkan. Operatoren wie Ash und Zofia hingegen können das Hindernis aus sicherer Entfernung beseitigen.

Map Rework: Kanal

Auch in Season 3 des vierten Jahres von Rainbow Six: Siege gibt es wieder eine Überarbeitung einer bekannten Karte. Diesmal wird Kanal umgebaut. Das neue Design soll vor allem das Leben von Verteidigern schwer machen, die zu Beginn der Runde aus dem Gebäude rennen. Außerdem erlaubt die Karte durch neue Wege mehr taktische Möglichkeiten.

Das ändert sich

Eine zweite Brücke zwischen den Gebäuden beim Kontrollraum

Neue Treppen

Ausgebautes vertikales Gameplay

Bombspots angepasst

Die Garage zählt als Außengelände

Kommt wieder in die Ranked-Rotation

Sonstige Änderungen am Gameplay

An den Gameplay-Mechaniken schraubt Ubisoft ebenfalls wieder. So kommt mit der neuen Season der bereits seit längerem angekündigte neue aufstellbare Schild. Doch auch an der Reverse-Friendly-Fire-Mechanik arbeitet das Team weiter.

Neuer aufstellbarer Schild: Richtet sich automatisch an Türrahmen aus und besitzt kleine Gucklöcher.

Größere Bestrafung für Spieler, die Matches vorzeitig verlassen.

AFK-Spieler lassen den Defuser automatisch fallen

Verbesserte Reverse-Friendly-Fire-Mechaniken gegen Squads

Verbesserungen am Ranked-Modus: Neuer Rang Champion ab mehr als 5000 MMR. Mehr Tiers für die Ränge Kupfer bis Silber. Weniger für Gold.

Das neue Update zusammen mit dem Map-Rework und den beiden neuen Operatoren könnt ihr bereits jetzt auf dem Testserver von Rainbow Six: Siege auf dem PC testen.

