Die offiziellen Matches der GSA League 2020 in Rainbow Six: Siege können kommen: Ubisoft hat nach dem Ende der Qualifikationsrunde das Lineup für die Liga bekanntgegeben und verraten, welche acht Teams um den Titel GSA Champion 2020 und den Preispool von 40.000 Euro kämpfen werden. Wir stellen euch die Teams im Detail vor.

Die folgenden acht Teams werden im Rahmen der GSA League 2020 gegeneinander antreten:

Die Liga beginnt am 14. Mai 2020 mit dem ersten Match, das zwischen Orgless und G2 Esports ausgetragen wird. Die Partie zwischen den beiden Top-Contendern wird ab 19 Uhr deutscher Zeit auf Twitch übertragen, ebenso wie alle folgenden Matches.

Ihr findet alle weiteren wichtigen Informationen zur GSA League 2020, zu Spielübertragungen und Teams auf unserer Übersichtsseite zur Liga:

Rainbow Six Siege: So seht ihr die Deutsche Liga Alle Infos, Ankündigungen und Streaming-Pläne zur großen deutschsprachigen GSA-Liga Zur Übersicht

GameStar und Mein-MMO sind Medienpartner der diesjährigen Liga für Rainbow Six: Siege in Deutschland, Schweiz und Österreich. Wir werden in den kommenden Wochen und Monaten regelmäßig auf unseren Websites und Kanälen über die Liga, Partien und Teams berichten.