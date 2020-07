Der Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege hat einen hochkompetitiven Ranglisten-Modus, in der die Wahl des richtigen Operators oft über Sieg und Niederlage entscheidet. In der aktuellen Saison erfreut sich der schon fast in Vergessenheit geratene Charakter Kapkan nun wieder größter Beliebtheit - doch woran liegt das?

Darum ist Kapkan wieder beliebt

Der russische Verteidiger gehört bereits seit dem Launch des Multiplayer-Spiels zum Kader der spielbaren Charaktere - dementsprechend simpel ist auch sein Gadget. Mit einer Laser-Sprengfalle sichert er Türen und Fenster, hindurchschreitende Feinde lösen eine Explosion aus und verlieren 60 Lebenspunkte - nicht allzu spektakulär und von Feinden normalerweise leicht zu kontern.

Dennoch hat der bekannte Rainbow-Six-YouTuber »Get_Flanked« in seinem neuen Video eine ganze Handvoll Gründe dafür gefunden, warum man aktuell immer häufiger auf Kapkan in seinen Ranglisten-Matches trifft, obwohl dieser seit Ewigkeiten keine größeren Anpassungen bekommen hat.

1. Hohe Win-Rate

Nach dem Ende jeder Season veröffentlicht Ubisoft eine Übersicht namens »Win Delta«, die auflistet, wie erfolgreich die verschiedenen Operator in der letzten Spielzeit abgeschnitten haben. Das letzte Win Delta zeigt, dass Kapkan insgesamt die beste Win-Rate aller Verteidiger hat, aber trotzdem kaum gespielt wird. Ähnlich sah es auch schon in den vorangegangenen Saisons aus.

Get_Flanked vermutet, dass die Rainbow-Six-Spieler nun einfach merken würden, dass Kapkan aktuell ziemlich effektiv ist - was auch an seiner niedrigen Pick Rate liegen könnte. Wenn man als Angreifer nur circa alle 20 Runden auf einen Kapkan trifft, rechnet man nicht unbedingt mit ihm und achtet nicht auf seine Fallen.

Womöglich wird seine erhöhte Pick Rate dafür sorgen, dass seine Win-Rate nun erstmals nach langer Zeit fällt: Nicht nur achten mehr Spieler auf die Fallen, auch Spieler, die Kapkan nun nur wegen seiner hohen Siegesquote wählen und ihn eigentlich nicht beherrschen, dürften diese nach unten ziehen.

2. Konter zum Amaru-Buff

Die Angreiferin Amaru wurde mit Operation Steel Wave deutlich gestärkt und wird ebenfalls häufiger als zuvor gespielt. Ihr Gadget, der Garra-Haken, ermöglicht es ihr, sich blitzschnell durch verbarrikadierte Fenster zu schwingen.

Kapkan ist da natürlich der perfekte Konter, um ein überschnelles Eindringen von Amaru-Spielern zu verhindern - denn mit etwas Pech lösen sie dabei die Sprengfalle aus, verlieren die Hälfte ihrer Lebenspunkte und alarmieren zudem das feindliche Team mit dem lauten Knall über ihre Position.

Auch gegen Rush-Taktiken mit den Operators Ash oder IQ ist Kapkan ein wirksames Mittel: Entweder stürmen sie direkt in die Falle oder sie werden deutlich verlangsamt, da sie jegliche Türrahmen vor dem Durchschreiten überprüfen müssen.

3. Lesion-Nerf

Ein weiterer Grund für die neuerlangte Popularität Kapkans könnte der dicke Nerf sein, den Lesion mit dem Y5S1 Update verpasst bekam. Bis dahin galt der Verteidiger, der getarnte Gu-Minen auf der Karte verteilt, als extrem mächtig und dazu noch als extrem nervig.

Zwar ist Lesion immer noch stark und nach wie vor beliebt, allerdings ist sein Gadget nun nicht mehr die mit Abstand beste Anti-Rush-Abwehr. Kapkans 9×19VSN Maschinenpistole gilt in der Rainbow-Six-Community als eine gute Wahl - wem die Waffe besser als Lesions T-5 SMG gefällt, kann also mittlerweile auch guten Gewissens Kapkan statt Lesion wählen.

Seid ihr zuletzt auch wieder häufiger auf Kapkan getroffen? Lasst uns eure Erfahrungen in den Kommentaren wissen!