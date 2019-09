Die Fastfood-Kette KFC besitzt eine eigene Gaming-Abteilung und die ist in letzter Zeit sehr aktiv. Neben der Dating Simulation I love Colonel Sanders planen sie jetzt allem Anschein nach eine Zusammenarbeit mit Ubisofts Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege.

Dem ging eine Umfrage auf dem Gaming-Kanal von KFC voraus, in dem die Nutzer über ihr Lieblingsspiel abstimmen konnten. Rainbow Six: Siege konnte sich hier mit mehr als 100.000 Stimmen gegen das zweitplatzierte Minecraft durchsetzen. Rainbow Six als Serie konnte gar ganze 70% aller Votes einfahren. Eine klare Dominanz. Die Reaktion von KFC war die Antwort, dass man nun eine Belohnung für die Rainbow-Six-Familie machen müsse.

Ein Teaser über den Inhalt dieser Belohnung lies nicht lange auf sich warten: KFC veröffentlichte ein Video, das auf ein Rainbow-Six-Turnier hindeutet. In dem seht ihr Gameplay-Szenen professioneller Spieler von Ubisofts PvP-Shooter und dazu den Text »Cash and Chicken to be won«. Als Datum für das Event wird der 23. September angegeben. Als Hashtag nutzt man #KFCR6.

Ein gut getimtes Ereignis

Erst gestern startete die neue Season von Rainbow Six: Siege mit dem Rework der Map Kanal und den zwei neuen Operatoren Goyo und Amaru. Alle Informationen zum Launch wie die Startzeiten haben wir für euch zusammengetragen.

Die Operatoren konnten bereits auf dem Testserver ihr Potential zeigen, das Meta durcheinanderzuwürfeln. Dank Amarus Greifhaken müsst ihr euch nicht nur eher in der Runde auf Gegner einstellen, die können jetzt zudem von unten Luken hinaufklettern. Goyo hingegen hat dank seinem Feuerschild eine Überraschung parat, die die Angreifer aus dem Konzept bringen könnte.

Ubisoft veröffentlichte zudem ein Video, in dem sie die Entwicklung neuer Operatoren und auch Map-Reworks anhand des Beispieles von Operation Ember Rise erklären und auch ihre Gedankengänge die zur Entstehung des jetzigen Contents führten erklären.

