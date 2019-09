KFC entwickelt absurde Dating-Sim ganz im Stil von Hatoful Boyfriend

Falls ihr aus unerfindlichen Gründen schon immer darauf gewartet habt, dass eine heiße Anime-Version von Colonel Sanders ein Teil eures Liebeslebens wird, ist jetzt endlich die Zeit dafür gekommen.

Der Videospielentwickler Pysops wird in offizieller Zusammenarbeit mit KFC die Dating-Sim »I Love You, Colonel Sanders!« am 24. September 2019 auf Steam veröffentlichen.

Colonel Sanders wird zum unwiderstehlichen Anime-Schönling

In dem »Finger Lickin' Good Dating Simulator« steckt euch die Fast-Food-Kette in die Schürze eines Kochschülers, der versucht, seinen Mitschüler (den jungen Colonel Sanders) zu umgarnen.

Konkret geht es darum, den Schulalltag zu überstehen, Freundschaften zu schließen und Sanders zu seinem Geschäftspartner bzw. Lebenspartner zu machen. Dabei müssen geheime Kochrezepte gefunden, Kochwettbewerbe und … »Kampf-Kämpfe« gewonnen werden, um den Colonel so heiß wie ein frisch frittiertes Hühnchen zu machen.

Außerdem sollte man an dieser Stelle noch erwähnen, dass es sich bei einem der insgesamt neun Charaktere von I Love You, Colonel Sanders um einen Hund handelt, der ein Professor an eurer Schule ist und den ziemlich treffenden Namen »Professor Dog« trägt. Klar, warum auch nicht?!

Tatsächlich handelt es sich bei der Dating Sim nicht um die erste kuriose Werbeaktion der Fast-Food-Kette, nachdem sich KFC bereits mit dem Schnulzen-Roman »Tender Wings of Desire« (zu deutsch: Zarte Flügel des Verlangens) in das Liebesleben eurer Mutter eingemischt hat.

Give Mom her true heart’s desire this Mother’s Day—a family meal and a romance novel featuring Colonel Sanders. pic.twitter.com/WHJNL9kRqn — KFC (@kfc) May 4, 2017

Und dann gab es ja noch den offiziellen Colonel-Sanders-Katzenkratzbaum, einen Auftritt des Colonels als Wrestler, einen eigenen KFC-Comic mit dem Titel »Colonel Corps« oder einen essbaren Nagellack, der dem Begriff »Hühnchen-Finger« eine völlig neue Bedeutung verleiht.

Aber seien wir mal ehrlich: wer beispielsweise in Hatoful Boyfriend schon Tauben gedatet hat, für den dürfte I Love You, Colonel Sanders! A Finger Lickin' Good Dating Simulator nicht das ungewöhnlichste Kapitel im persönlichen Liebesleben darstellen.