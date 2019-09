Auf den ersten Blick ist Operation Ember Rise eine Season wie jede andere: Mit Goyo und Amaru kommen zwei neue Operatoren ins Spiel und mit Canal findet zwar keine komplett neue, dafür aber eine stark überarbeitete Map ihren Weg in den Ranked-Pool.

Aber der Y4S3-Patch bringt noch weitaus mehr Veränderungen mit sich, die Rainbow Six: Siege für immer verändern werden. Damit euch keine Neuerung entgeht und ihr optimal auf den Start von Ember Rise vorbereitet seid, listen wir euch hier die wichtigsten Punkte des Season-Updates auf.

Auch wenn Goyo und Amaru zweifellos extrem spannende neue Gadgets am Start haben, die das Meta verändern werden, tut sich auch bei vielen alten Operatoren etwas. Insgesamt wird es auf Verteidigerseite mehr mobile Schilde geben und für die Angreifer mehr Frag-Granaten. Hier alle Änderungen:

Diese Änderungen haben vor allem zwei Auswirkungen:

10 Granaten gleichzeitig: Die Anzahl der Operator mit Frags wurde auf fünf erhöht, damit ist es erstmals möglich, dass den Verteidigern im schlimmsten Fall 10 Splittergranaten um die Ohren fliegen.

Defensiver Schildwall: Auch wenn die Anzahl der Verteidiger mit Deployable Shield um eins gefallen ist, sind mit Goyos Vulkan-Gadget jetzt pro Runde bis zu sieben Schilde machbar (drei davon explosiv).

Die mobilen Schilde bekommen mit Ember Rise einen gewaltigen Buff: Sie verfügen jetzt über kleine Sichtschlitze aus kugelsicherem Glas. Außerdem passen sie nun exakt in Standard-Türrahmen und geben so volle Deckung ohne Schwachstellen.

Verteidiger können sie nutzen, um Gegnerbewegung aus sicherer Deckung zu erkennen, sich dann schnell aus ihrem Versteck zu lehnen (oder aufzustehen) und zu feuern. Viele Erfahrungsberichte von den Testservern zeigen bereits, dass sich dieser Vorteil auf das Meta des Spiels auswirken wird und mobile Schilde zu einem mächtigen Werkzeug im Arsenal der Verteidiger macht.

Eine durchaus umstrittene Entscheidung ist die Einführung eines Battle-Pass-Systems zusätzlich zum bekannten Season Pass. Erspielt werden können aber weiterhin ausschließlich kosmetische Items wie Waffen-Skins, Uniformen oder Talismane. Wie das System genau funktioniert und was manche Mitglieder der Community stört, erfahrt ihr in unserem Artikel zum R6 Battle Pass.

Rainbow Six: Siege bekommt mit »Unranked« einen komplett neuen Spielmodus. Der verfügt über das komplett identische Regelwerk wie der Ranked-Modus - also mit eingeschränktem Map-Pool, »Pick & Ban« und Seitenwechseln nur zur Halbzeit. Spielerstrafen wegen Ragequitting oder anderen Verstößen, sind ebenfalls übergreifend.

I got a ton of questions about the difference between casual, unranked, and ranked in the next season of Siege so I made this:



