Ein neuer Skin sorgt für Aufregung in der Community von Rainbow Six: Siege. Ubisoft spendiert dem Operator Mozzie via Twitch Prime Loot ein exklusives Pizza-Outfit.

Ganz recht: Der Verteidiger verwandelt sich durch den Skin in eine mit dickem Käse überbackene Pizza mit großen Glupsch-Augen, außerdem gibt's ein Salami-Look für seine Waffe. Vielen Fans gefällt dieser Look aber ganz und gar nicht.

The Cheesie One has arrived! ? Claim your free Twitch Prime Operator Set today and join Mozzie in taking back the term pizza face. Don't have Twitch Prime? Just link your Amazon Prime account or sign up for a free trial today.