Die neue Season Operation Grim Sky wirft in Rainbow Six: Siege offenbar die Rollen durcheinander. Nachdem Verteidigerin Clash mit ihrem Schild ein eigentlich klassisches Angreifer-Gadget bekommt, offenbart der Reveal von Maverick nun noch ein ungewöhnliches Werkzeug: Der zweite Operator der neuen Season erhält als Angreifer nämlich eine sehr nützliche Lötlampe, um »Murder Holes« in Wände zu brennen - eigentlich eher ein Verteidigungsutensil. Aber gut, so wird das Meta Game von Siege mal wieder ordentlich durchgeschüttelt.

Viele Details kennen wir noch nicht zu Maverick, allerdings verrät der kurze Teaser und ein Blog-Post von Ubisoft, dass Erik »Maverick« Thorn einst bei einem Einsatz verschwand, nach zwei Jahren aber mit genügend Insiderwissen zurückkehrte, um eine komplette Terroroperation zu zerlegen. Sein Blowtorch-Gadget ermöglicht, Löcher in verstärkte Metallwände zu brennen, um vermeintlich geschützte Verteidiger blitzschnell auszuschalten.

Laut Ubisoft soll seine Fähigkeit noch diverse andere taktische Möglichkeiten eröffnen, alle Details dazu bekommen wir im Rahmen des Six-Major-Events in Paris, das zwischen 17. und 19. August via Twitch ausgestrahlt wird. Unser Rainbow-Six-Experte Phil Elsner ist live mit dabei und wird die neuen Operator in Paris anspielen. Die ausführlichen Gameplay-Eindrücke bekommt ihr also zum schnellstmöglichen Zeitpunkt hier auf GameStar.de

Quelle: Ubisoft