Wie ein Uhrwerk: Ubisoft kündigt die neue Operation Steel Wave für Rainbow Six: Siege an, die turnusgemäß im Juni 2020 startet. Was genau drinsteckt, liegt noch im Dunkeln. Bislang brachten die neuen Operations stets zwei neue Operator, die ihr auch in dem kurzen Teaser auf Twitter im Hintergrund seht:

Viele Fragezeichen: Welcher Spezialeinheit die neuen Operator in Rainbow Six: Siege angehören oder welche Skills und Waffen sie ins Feld führen, ist vorerst nicht bekannt.

Auch die weiteren Inhalte in Steel Wave bleiben offen. Früher unterschieden sich die Neuerungen von Season zu Season. Mal bekamen Spieler von R6: Siege eine neue Map spendiert, mal wurde eine bestehende überarbeitet.

Was die Hinweise im Teaser andeuten

Der Teaser ist zwar kurz, zeigt aber einige Hinweise, die auf das Szenario einer neuen Map hindeuten. Fans auf Reddit spekulieren bereits kräftig, was uns mit der neuen Season von Rainbow Six: Siege erwarten könnte.

Der Name Steel Wave könnte etwa auf einen Stahlkoloss hindeuten, der auf den Wellen schwimmt: Ein Schiff? Die Elemente im Video zeigen entweder ein eingestürztes Gebäude oder ein havariertes Schiff.

Haus oder Schiff? Im Vordergrund ragen verbogene und zerrissene Stahlträger sowie zerbrochene Stahlbeton-Elemente hervor. Dies deutet auf ein Gebäude oder mit Beton verstärktes Schiff hin.

Im Vordergrund ragen verbogene und zerrissene Stahlträger sowie zerbrochene Stahlbeton-Elemente hervor. Dies deutet auf ein Gebäude oder mit Beton verstärktes Schiff hin.

Ein leichter Partikel-Effekt im Video könnte zudem auf Schnee oder Eis hindeuten. Morse-Code: Der Tweet-Text enthält einen Morse-Code, der »SOS SOS SOS« bedeutet. Da Gebäude selten SOS-Notrufe senden, ist ein Schiff als neue Map naheliegend.

Nur, damit keine Missverständnisse aufkommen: Bei diesen Hinweisen handelt es sich um Vermutungen. Was wirklich drinsteckt, erfahren wir erst bei einer offiziellen Bestätigung.

An E-Sport interessiert? Aktuell läuft die GSA League von Rainbow Six:

Wann startet Year 5 Season 2?

Die Seasons von Rainbow Six: Siege folgen einem festen Fahrplan. Pro Content-Jahr erscheinen vier Operations mit festem Release-Monat. Nach Operation Void Edge startet die neue Operation Steel Edge also im Juni 2020.

Doch wann gibt es mehr Infos zu den neuen Operators und einer möglichen Map? Dafür kann sich ein Blick auf das bisherige Verhalten von Ubisoft bezüglich Season-Reveals für R6 Siege lohnen:

Der erste Teaser zur aktuellen Operation Void Edge wurde am 10. Februar 2020 veröffentlicht.

Am 15. Februar kam der große Reveal mit Details zu neuen Inhalten.

Am 18. Februar traf Void Edge auf den Testservern ein.

Nach ausgiebiger Probephase ging die Season schließlich am 10. März live.

Wenn Ubisoft bei Steel Wave die gleiche Taktung einhält, sollte uns in den kommenden Tagen ein genauerer Blick auf die neue Operation in Rainbow Six: Siege erwarten.