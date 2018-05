Rainbow Six: Siege - Schweißbrenner als neues Operator-Gadget entdeckt

Reddit-User Artex3 hat sich bereits in der Vergangenheit mit korrekten Leaks zu Rainbow Six: Siege einen Namen gemacht. Der neueste Fund des Dataminers deutet auf ein frisches Operator-Gadget hin: Einen Schweißbrenner.

Im neuesten Client Build des Spiels finden sich in den Dateien die Worte »BlowTorch« (Schweißbrenner) und »WeaponBlowTorchSystem«. Selbstverständlich muss die Existenz dieser Daten nicht bedeuten, dass es ein Schweißbrenner auch jemals wirklich ins Spiel schafft, doch Ubisoft hat in der jüngeren Vergangenheit Hinweise darauf gegeben, dass ein neuer Operator seinen Weg ins Spiel finden könnte, der in der Lage ist, Wände zu durchbrechen.

Gibt es wieder eventspezifischen Loot?

Der Schweißbrenner ist womöglich ein Hinweis darauf, dass der neue Operator als Angreifer verstärkte Wände durchbrechen kann und nicht lediglich normale Wände einreißt.

Auf Reddit schreibt Artex3 außerdem, dass die gefundenen Daten auf die Rückkehr eventspezifischer Lootpacks hinweisen. Zwei neue Packs sind in den Daten vermerkt. Das Summer18-Pack und das Twitch18-Pack. Sie könnten bestehende Twitch-Drops ersetzen, um mehr Zuschauer anzuziehen. Ob es sich dabei um kostenpflichtigen Loot handelt, wird sich noch zeigen.

