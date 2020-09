Nachdem Rainbow-Six-Spieler bereits mindestens seit August 2019 mehr oder weniger geduldig auf den Rework von "Lord" Tachanka warten, zeigt ihn ein neuer Clip nun plötzlich in einem regulären Multiplayer-Match.

Dort hat es ein Spieler offenbar durch Manipulation des Spielecodes geschafft, den Operator spielbar zu machen. Das komplette Video von Twitter-Nutzer @PigeonR6 seht ihr hier:

Link zum Twitter-Inhalt

Der Spieler entdeckt die neue Tachanka-Version zunächst in der Vorbereitungsphase mit seiner Drohne. Daraufhin überzeugt er die Verteidiger via Textchat von einem Waffenstillstand, um einen genaueren Blick auf den Operator werfen zu können. Der Hacker präsentiert daraufhin den überarbeiteten Look und das neue Gadget.

Folgende Infos gehen aus dem Clip hervor:

Tachankas neuer Look: Der Helm bleibt, aber statt eine Uniform zu tragen, rennt er künftig etwas martialisch mit nacktem Oberkörper herum.

Der Helm bleibt, aber statt eine Uniform zu tragen, rennt er künftig etwas martialisch mit nacktem Oberkörper herum. Kulakov-Granatwerfer: Sein neues Gadget kann in schneller Folge bis zu zehn Brandladung verschießen und so für kurze Zeit Feuer legen (ähnlich wie Goyo oder Capitao).

Nicht zu sehen ist das überarbeitete Maschinengewehr RP-46. Das sollte Ubisofts ursprünglichen Plänen zufolge in eine Primärwaffe umgewandelt werden. Tachanka kann es also aus der Hüfte oder auch in Bewegung abfeuern, statt es wie bisher auf einem Turm zu montieren. In der Hacker-Version im Video trägt er noch das alte 9mm SMG Vityaz-SN.

Wir haben den überarbeiteten Tachanka auf dem Six Invitational 2020 bereits in einer Präsentation der Entwickler sehen können. In unserem Artikel dazu findet ihr alle offiziellen Infos und Aufnahmen des neuen Gadgets & der Waffe:

3 0 Mehr zum Thema Tachanka-Rework: So spielt sich der Operator bald

Zuletzt startete in Rainbow Six: Siege mit Shadow Legacy die dritte Season im Jahr 5, neu an Bord ist Splinter-Cell-Titelheld Sam Fisher höchstpersönlich!

In unserer großen Übersicht findet ihr natürlich alle Infos zum neuen Operator, den neuen Waffenaufsätzen & die wichtigsten Änderungen.