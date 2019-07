Letzten Monat wurde es bereits geleaked, jetzt ist es da: In Rainbow Six: Siege könnt ihr auf einer besonderen Map in Drei-gegen-Drei-Matches als Cowboy spielen. Passend dazu gibt es auch neue kosmetische Gegenstände, die den Operatoren einen Wild-West-Anstrich verpassen.

Die Graveltop Gang kommt hier mit dem Gesetz in Konflikt. Während ein Team einige Goldbarren verteidigen muss, will das andre diese sichern. Die Besonderheit des Modus: Es gibt weder Operator-Gadgets noch moderne Waffen oder gar Aufsätze. Auch auf ein Fadenkreuz und diverse HUD-Elemente müsst ihr verzichten.

Alle Infos zum Showdown-Event

Dauer: Bis 16. Juli

Bis 16. Juli Modus: Gebiet sichern

Gebiet sichern Spieler: 3 gegen 3

3 gegen 3 Verfügbare Angreifer: Rekrut, Ash, Twitch, Glaz, Capitao, Maverick

Rekrut, Ash, Twitch, Glaz, Capitao, Maverick Verfügbare Verteidiger: Rekrut, Rook, Caveira, Maestro, Alibi, Kaid

In Showdown At Fort Truth ist die Auswahl des Charakters unwichtig. Die ändern weder eure Ausrüstung, noch eure Fähigkeiten, sondern passen nur euer Aussehen an. Hier spielt jeder nach den gleichen Regeln: Mit einer BOSG.12.2 Schrotflinte sowie Magnum LFP586 begebt ihr euch in die Kämpfe. Auch auf die Munitionsanzeige, die Lebensanzeige und das Fadenkreuz müsst ihr verzichten.

Neue Alpha-Packs: Wie bei jedem Event üblich gibt es auch für das Showdown-Event neue Alpha-Packs. Insgesamt 31 Gegenstände aus dem Wilden Westen könnt ihr so freischalten. Duplikate existieren nicht. Wer 31 der Event-Packs öffnet erhält also garantiert alle Items.

Das bekommt ihr ohne Geldeinsatz: Jeder Spieler der sich im Laufe des Events einloggt, bekommt ein Showdown-Pack kostenlos. Außerdem könnt ihr ein zweites Pack gratis erhalten, wenn ihr 10 Matches in der neuen Playlist gewinnt.

Gewinnspiel auf Twitter: Ubisoft startete zudem ein Gewinnspiel über ihre Social-Media-Kanäle. Um an diesem teilzunehmen müsst ihr ein kleines Gameplayvideo teilen und per Hashtag euer Team - Entweder #TheLaw oder #GraveltopGang - markieren. Die Gewinner werden mit der kompletten kosmetischen SHowdown-Sammlung belohnt.

