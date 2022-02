Wie gewohnt präsentiert Ubisoft auch dieses Jahr die Pläne für Rainbow Six: Siege für das Jahr 2022. In der Roadmap verstecken sich aber nicht nur die üblichen neuen Operator oder Balancing-Änderungen, sondern auch einige Inhalte, die sich die Community schon seit Jahren wünscht.

In diesem Artikel stellen wir euch alle Änderungen vor und zeigen euch in den Trailern, was ihr in Zukunft von Rainbow Six: Siege erwarten könnt.

Die Roadmap für das siebte Siege-Jahr

Year 7 Season 1

Neuer Operator aus Japan

Battle Pass

Neue Map

Arcade-Playlist mit einem neuen Event

Privater Modus für Streamer

Verbesserungen des Anti-Cheats und der Erkennung von negativem Spielerverhalten

Attacker Repick: Angreifer kriegen in der Vorbereitungs-Phase die Gelegenheit ihren Operator zu wechseln

Neuer Modus: Team-Deathmatch

Year 7 Season 2

Neuer Operator aus Belgien

Battle Pass

Neue Map

Arcade-Playlist mit einem neuen Event

Verbesserungen des Anti-Cheats und der Erkennung von negativem Spielerverhalten

Verbesserungen des Reputations-System

Shooting Range

Tipps zur Spielweise von Operatoren

Year 7 Season 3

Neuer Operator aus Singapur

Battle Pass

Neue Map

Arcade-Playlist mit einem neuen Event

Verbesserungen des Anti-Cheats und der Erkennung von negativem Spielerverhalten

Verbesserungen des Reputations-System

Ranked 2.0

Year 7 Season 4

Neuer Operator aus Kolumbien

Battle Pass

Arcade-Playlist mit einem neuen Event

Verbesserungen des Reputations-System

Permanente Einführung von Arcade-Playlists

Die Highlights der Roadmap

Neue Maps: Schon drei Jahre ist es her, dass Rainbow Six: Siege neue Maps bekommen hat. Daher gibt es passend dazu auch gleich drei neue Karten für den Multiplayer über die Seasons verteilt. Viel wissen wir noch nicht über die jeweiligen Karten. Bisher ist nur bekannt, dass die erste Map ein Country Club in Irland ist. Der Standort der zweiten Map ist Griechenland.

Reputations-System: Über das Jahr verteilt soll ein Reputations-System nach und nach eingeführt werden. In Season 4 bekommt jeder Spieler ein eigenen Unterpunkt im Menü, in dem er sein Reputations-Level überprüfen kann und auf hohen Stufen sogar Belohnungen dafür kriegt, wenn er sich in seinen Spielen benimmt.

Die neuen Modi: Ob Team-Deathmatch aus Season 1 oder auch eine permanente Arcade-Playlist: Zum Ende des Jahres wird man eine große Auswahl an verschiedenen Modi haben, um sich auch abseits des kompetitiven Modus austoben zu können. Die Shooting-Range stellt ein besonderes Highlight dar, da man dort endlich auch die Rückstoß-Muster der einzelnen Waffen üben kann.

Attacker Repick: Als Angreifer in der Vorbereitungsphase die Wahl zu haben seinen Operator zu wechseln, kann Matches von Grund auf verändern. Inwiefern sich das auf das Balancing auswirkt, kann man jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt sagen.

Neuer Operator für Season 1: Azami

Mit Azami bekommen wir zum ersten Mal eine Operatorin, die Wände nicht zerstört, sondern wieder schließen kann. Man kann schon jetzt mit ziemlich großer Sicherheit sagen, dass sie eine große Rolle in kommenden Partien einnehmen wird, da sie wegen ihrer Fähigkeit einzigartig ist. Unbeliebte Spots auf Karten könnten dank Azami zu wahren Favoriten werden. Aber auch in hitzigen Situationen könnte man spontan zuvor zerstörte Wände schleunigst wieder verschließen, wenn sich die Angreifer zu viel Zeit lassen. Ein großer Pluspunkt ist, dass man die Wurfobjekte aus der Ferne benutzen kann, ohne sich einer Gefahr aussetzen zu müssen.

Gibt es eine Neuerung auf die ihr euch am meisten freut oder habt ihr sogar die Sorge, dass manche zu stark sein könnten? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!