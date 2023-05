Mit Ratchet & Clank: Rift Apart erscheint einer der letzten PS5-Exklusives jetzt auch für PC

Bald können sich Ratchet, Clank, Rivet und Kit auch auf dem PC austoben. Der Release ist schon im Juli.

Na wenn das mal nicht hervorragende Neuigkeiten für PC-Spieler sind: Mit Ratchet & Clank: Rift Apart ist schon ziemlich bald eines der besten und letzten PS5-Exklusives auf dem heimischen Rechner spielbar. Der Release der PC-Version des aktuellsten Ratchet & Clank-Spiels erfolgt bereits am 26. Juli 2023.

Doch was hat die Portierung überhaupt zu bieten? Wir liefern euch einen Überblick!

Alle Infos zur PC-Version von Ratchet & Clank: Rift Apart

Release: Wann ist Rift Apart auf dem PC spielbar?

Ratchet & Clank: Rift Apart erscheint am 26. Juli 2023 für den PC. Bisher war das Spiel von Insomniac nur für die Playstation 5 verfügbar.

Das macht die PC-Version neu

Die wichtigsten Verbesserungen der PC-Version: Auf dem heimischen Rechner kommt Rift Apart mit einigen technischen Verbesserungen daher. Die wichtigsten davon haben wir euch in der folgenden Stichpunktliste aufgereiht.

ungesperrte Framerate

verbessertes Raytracing

verbesserte Bildqualität durch Nvidia Reflex und Nvidia DLAA

Spieler können frei zwischen Nvidia DLSS3, AMD FSR2, Intel XESS und Insomniacs Temporal Injection-Technologie wählen

Ultrawide-Support

volle Unterstützung für Maus- und Tastatur-Steuerung

haptisches Feedback des DualSense-Controllers wie bei der PS5

kleines DLC-Paket: fünf Rüstungen der Digital Deluxe Edition, Rüstungspaket zum 20. Geburtstag von Ratchet & Clank, sowie fünf weitere Rüstungen enthalten

Leider sind zum aktuellen Zeitpunkt die konkreten Systemanforderungen der PC-Version von Ratchet & Clank nicht bekannt. Wir lassen es euch wissen, sobald es Neuigkeiten dazu gibt. Dafür gibt's aber zumindest schon mal einen offiziellen Trailer zur Portierung:

1:26 Ratchet & Clank: Rift Apart gibt's jetzt auch bald für PC! Offizieller Trailer zum Port

Wie gut ist Ratchet & Clank: Rift Apart überhaupt?

Mit Ratchet & Clank: Rift Apart haben Insomniac Games nicht enttäuscht. Auf Metacritic kommt das Abenteuer von Lombax Ratchet und Roboter Clank auf eine durchschnittliche Kritiker-Wertung von satten 88 Punkten. Spieler zeigen sich bei einem User-Score von 85 Punkten ähnlich begeistert.

Unsere Kollegen von GamePro haben natürlich längst die PS5-Version von Ratchet & Clank: Rift Apart getestet. Wie gut Hannes das Spiel bewertet hat, erfahrt ihr unter dem folgenden Link:

Ratchet & Clank: Rift Apart GamePro-Test: Das erste Spiel, für das sich die PS5 lohnt von Hannes Rossow

Nach Marvel’s Spider-Man und Spider-Man: Miles Morales folgt mit Rift Apart also die nächste Portierung eines ehemals PS5-exklusiven Insomniac-Spiels. Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die Umsetzung: Vertraut ihr darauf, dass Insomniac das gebacken kriegt oder befürchtet ihr ein ähnliches Debakel wie bei der PC-Version von The Last of Us: Part 1? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!