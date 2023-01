Rayman Raving Rabbids: Ubisoft verschenkt gerade ein unglaublich witziges Partyspiel

Das Wochenende naht und Ubisoft liefert euch passenderweise kostenlose Unterhaltung in Form von Rayman Raving Rabbids. Um was für ein Spiel es sich dabei handelt und wie ihr es euch holt, zeigen wir euch hier. Ein weiteres kostenloses Spiel könnt ihr euch übrigens gerade beim Epic Games Store sichern, für wen es sich lohnt, erklären wir in einem eigenen Artikel:

3 2 Kostenlos bei Epic Für wen lohnt sich das neue Gratis-Spiel?

Was ist Rayman Raving Rabbids?

Hier erwartet euch ein Partyspiel, das aus einer Sammlung diverser Minispiele besteht. Als Rayman müsst ihr die verschiedensten Aufgaben übernehmen: Ihr katapultiert einen Hasen möglichst weit durch die Luft, ihr versenkt einen Hasen beim Elfmeterschießen im Netz, ihr haut Hasen, die das Möhrenfeld verwüsten und bringt einem Hasenchor recht rabiat die richtigen Töne bei. Ihr merkt schon, allzu zimperlich geht das Spiel mit den frechen Langohren nicht um.

Raving Rabbids ist zwar nicht außergewöhnlich umfangreich, liefert aber für einige Stunden hervorragende und äußerst witzige Unterhaltung für bis zu vier Spieler. Die Grafik des im Jahr 2007 für den PC erschienenen Spiels ist zwar nicht mehr taufrisch, was aber bei seinem Genre auch nicht von größter Bedeutung ist.

Unser Testvideo von damals ist leider nicht auf der Website zu finden, ein YouTube-Kanal hat es aber hochgeladen. In vier Minuten stellt hier Redakteur Daniel Matschijewsky seine Lieblings-Minispiele vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Wie hole ich mir das Spiel? Startet einfach Ubisoft Connect und sucht dort im Shop nach dem Partyspiel, dann könnt ihr es mit einem Klick eurem Account hinzufügen und für immer behalten. Alternativ könnt ihr euch auch bei der Website anmelden und euch dort Rayman Raving Rabbids sichern, Zeit habt ihr in jedem Fall bis zum 23. Januar um 16:00 Uhr:

Wenn ihr so gar keine Lust auf die weißen Häschen haben solltet, werdet ihr vielleicht im aktuellen Steam-Sale fündig: Wir empfehlen euch 6 ungewöhnliche Spiele, manche davon echte Geheimtipps!

Werdet ihr euch Rayman Raving Rabbids abholen, und es als lustigen Zeitvertreib nutzen? Oder setzt ihr bei der Kostenlos-Aktion lieber aus? Schreibt es gerne in den Kommentaren!