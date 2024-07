Gefeierter SWAT-Shooter Ready or Not enthüllt DLC mit neuen Einsätzen und Waffen

In Home Invasion erwarten euch drei neue Einsatzgebiete.

Ready or Not ist und bleibt ein Ausnahme-Shooter. Entwickelt als Erstlingswerk eines komplett neuen Studios brachte das Spiel überaus erfolgreich zurück, was wir für ewig verloren glaubten: den Charme der alten SWAT-Shooter, allen voran SWAT 4. Knallharte Koop-Einsätze, eine knackige KI sowie adrenalingeladene Einsätze, in denen wir nach Möglichkeit tödliche Schüsse vermeiden - also sowohl bei anderen, wie auch bei uns selbst.

Schon im Early Access begeisterte der Shooter, die Release-Version bot dann eine komplett überarbeitete Singleplayer-Kampagne - und nun erscheint ein paar Monate später der erste kostenpflichtige Story-DLC. Home Invasion beschert euch für 10 Euro neue Missionen, Waffen, also klären wir mal, was alles drin steckt.

Was bietet Ready or Not: Home Invasion?

In Home Invasion verschlägt es euch erneut ins fiktive US-amerikanische Los Suenos, diesmal allerdings nach einem verheerenden Hurrikan. Der Sturm hat Teile der Stadt verwüstet, die SWAT-Einheit kämpft um Ordnung - und das heißt für euch, dass ihr euch in drei neue Maps stürzt: Greenside, 213 Park sowie Redwood. Alle drei Karten sind unterschiedlich stark vom Sturm gezeichnet, einen ersten Einblick bekommt ihr hier:

1:43 Ready or Not: Gameplay-Trailer zur kostenpflichtigen DLC-Erweiterung Home Invasion

Außerdem erwarten euch drei neue Waffen:

Die FN 509 als neue Pistole.

Die MP17 PDW als neue Maschinenpistole.

Die AR-15-Variante DDM4 PDW als neues Sturmgewehr.

Es ist zwar nicht so, als würde es Ready or Not an Waffen mangeln, aber drei neue Schießeisen mehr schaden sicher nicht. Wie üblich könnt ihr die neuen Missionen solo oder im Koop bestreiten, den ganz konkreten Umfang der Einsätze kennen wir allerdings noch nicht.

Home Invasion ist die erste von zwei geplanten DLC-Erweiterungen für 2024. Die zweite soll im Sommer erscheinen, im Herbst steht dann mit Patch 1.2 das nächste große Update für die Grundversion des Spiels an. Auf Home Invasion selbst müsst ihr nicht mehr lange warten: Der DLC erscheint am 23. Juli 2024 auf Steam und kostet wie gesagt 10 Euro.