Sieht aus wie Star Wars, ist aber keins: Großer Sci-Fi-Zweiteiler von Netflix enthüllt Trailer und Release

Wird Rebel Moon das nächste große Sci-Fi-Epos? Bildquelle: Netflix

Von Zack Snyder eigentlich mal als Star-Wars-Film geplant, wird Rebel Moon jetzt sein ganz eigenes Ding. Zum großen Sci-Fi-Zweiteiler mit einem Budget von 166 Millionen US-Dollar gibt es jetzt endlich einen ersten Trailer und konkreten Release-Termin von Netflix.

Das zeigt der erste Trailer zu Rebel Moon

Bislang gab es nur ein paar Bilder und Behind-the-Scenes-Videos zu Rebel Moon, jetzt ist auf der Opening Night Live der gamescom 2023 ein erster Trailer zu dem Sci-Fi-Zweiteiler erschienen. Der ist fast vier Minuten lang und holt uns ab, worum es in Rebel Moon überhaupt geht.

Worum geht es in Rebel Moon? Da man bei den vielen Explosionen, riesigen Knarren und Raumschiffen oder den Spinnen-Menschen mit brennenden Schwertern leicht den Überblick verliert, haben wir hier die offizielle Story-Zusammenfassung für euch:

Als eine friedfertige Kolonie am Rande der Galaxie von den Armeen eines tyrannischen Herrschers bedroht wird, wird die mysteriöse Fremde namens Kora (Sofia Boutella) ihre letzte Hoffnung zu überleben. Mit der Aufgabe vertraut, erfahrene Kämpfer zu finden, die sich gemeinsam zu einem hoffnungslosen Widerstand gegen die Mutterwelt vereinen, versammelt Kora eine kleine Gruppe an Kriegern - Aussenseiter, Widerständler, Bauern und Waisen von Kriegen auf fremden Welten, die ein gemeinsames Bedürfnis nach Erlösung und Rache verbindet. Als sich ein Schatten ganzer Reiche über den unwahrscheinlichsten aller Monde legt, wird eine Schlacht um das Schicksal der Galaxie ausgetragen, aus der eine Armee neuer Helden hervorgeht.

Das ist schon mal eine ordentliche Ansage. Werft aber am besten einfach mal selbst einen Blick in den offiziellen Trailer zu Rebel Moon:

3:42 Rebel Moon: Zack Snyder zeigt zum ersten Mal seinen Nicht-Star-Wars-Film im Trailer

Wann startet Rebel Moon bei Netflix?

Das ist der Release-Termin beider Teile: Die ursprüngliche Fassung von Rebel Moon war mal länger als drei Stunden. Deswegen hat sich Zack Snyder dazu entschlossen, seinen Sci-Fi-Zweiteiler in zwei Parts aufzusplitten. Während der Release-Termin des ersten Teils schon bekannt war, kennen wir jetzt auch den der Fortsetzung. Rebel Moon startet damit zu den folgenden Terminen:

Rebel Moon: A Child of Fire startet am 22. Dezember 2023 bei Netflix

bei Netflix Rebel Moon: The Scargiver folgt am 19. April 2024 bei Netflix

Was Sci-Fi-Fans sonst zu Rebel Moon wissen sollten

Rebel Moon wäre beinahe ein Star-Wars-Film geworden: Falls Rebel Moon bei euch jetzt Erinnerungen an ein Sci-Fi-Märchen aus einer weit, weit entfernten Galaxis weckt, liegt ihr nicht falsch. Ursprünglich war der Netflix-Zweiteiler von Regisseur Zack Snyder nämlich tatsächlich als Star-Wars-Film geplant.

Doch da Synder von Anfang an seine eigene Geschichte mit eigenen Charakteren erzählen und dabei ein hartes R-Rating mitnehmen wollte, hielt sich die Begeisterung bei Lucasfilm in Grenzen. Gemäß seiner eigenen Aussage war Zack Snyders Pitch beim Mäusekonzern von Anfang an ein Rohrkrepierer.

Es kommt sogar ein Videospiel: Dafür hat Netflix jetzt große Pläne für Rebel Moon. Es sollen nämlich nicht nur die zwei Filme beim Streamingdienst erscheinen, Netflix plant ebenfalls, ein Videospiel zu der neuen Sci-Fi-Marke zu entwickeln.

Davon solltet ihr aber vielleicht nicht zu viel erwarten: Für die Entwicklung ist das Mobile-Studio Super Evil Megacorp (TMNT: Splintered Fate, Vainglory, Catalyst Black) verantwortlich, das zuvor keine dicken AAA-Produktionen, sondern eher überschaubare Handy-Spiele entwickelte. Das Rebel Moon soll ein Koop-Action-Titel für bis zu vier Spieler werden, exklusiv für Netflix-Abonnenten.

Was haltet ihr von dem ersten Trailer zu Rebel Moon? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an den 166 Millionen Dollar teuren Sci-Fi-Zweiteiler von Netflix? Wie gut gefallen euch vorangegangene Filme des Regisseurs Zack Snyders und welcher davon ist euer Favorit? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!