Rebuild of Evangelion - Finaler Film zur Anime-Reihe für 2020 angekündigt

Fans von Evangelion dürfen sich endlich auf den vierten und letzten Teil der Anime-Reihe Rebuild of Evangelion nach der beliebten Anime-Serie Neon Genesis Evangelion freuen. Neben der Serie von Hideaki Anno aus dem Jahr 1995 gibt es bereits diverse Filme, Mangas und Videospiele.

Rebuild of Evangelion geht weiter

Vor über 10 Jahren dann wurde mit Rebuild of Evangelion die japanische Serie als vierteilige Kinofilmreihe neu verfilmt. Nachdem die ersten drei Kinofilme unter den Titeln Evangelion: 1.11 - You Are (Not) Alone (2007), Evangelion: 2.22 - You Can (Not) Advance (2009) und Evangelion: 3.33 - You Can (Not) Redo (2012) auch hierzulande erschienen sind, wurde der vierte und letzte Teil mehrfach verschoben.

Bis jetzt, denn nun kündigt ein kurzer Teaser-Trailer zu Evangelion: 3.0 + 1.0 das große Finale der Anime-Reihe für das Jahr 2020 in den japanischen Kinos an.

Für die Produktion zeigt sich erneut Regisseur Hideaki Anno verantwortlich der schon für die Anime-Serie tätig war und zuletzt den neuen Godzilla-Film Godzilla Resurgence inszenierte.

Anime-Reihe Rebuild of Evangelion in Trailern

Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone

Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance

Evangelion 3.33 You Can (Not) Redo