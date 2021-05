Schon im Original sieht Red Dead Redemption 2 beeindruckend aus. Welche Pracht aber mithilfe von Grafik-Mods möglich ist, verdeutlicht jetzt ein neues Video des Youtube-Kanals Digital Dreams.

Es gab schon viele Tunings in diesem Stil, aber selten mit so starkem Ergebnis: Red Dead Redemption 2 glänzt in hoher 8K-Auflösung und verwendet Grafik-Mods mit Reshade- und Raytracing-Technik.

Schaut euch am besten selbst an, was dabei herauskommt. Schaltet das Video am Zahnrädchen auf die maximale Auflösung eures Monitors und nutzt die Vollbildfunktion:

RDR 2 am Limit

Das Video zeigt, wo in Zukunft die Messlatte für Next-Gen-Spiele liegen könnte. Und auch, an welchen Stellen Rockstar die hauseigene Engine »Rage« noch weiter ans Limit treiben könnte, etwa bei einem zukünftigen GTA 6:

Die Reshade-Technik im Video verbessert Schärfe, Farbgebung und Schattendarstellung. Wir sehen unterschiedliche Szenen von sattgrünen Ebenen über hochdetaillierte Stadtbilder bis hin zu einem weiten Blick über die beschauliche Landschaft.

Besonders auf einem 4K-Monitor kommen die Detailfülle, satte Farbgebung und gestochen scharfen Konturen voll zur Geltung. Alles in allem wirkt RDR 2 damit wie ein Next-Gen-Spiel und nähert sich dem Prädikat Fotorealismus weiter an.

Um Red Dead Redemption 2 so schön spielen zu können, braucht es erwartungsgemäß ein Biest von einem PC. Digital Dreams gibt an, als Grafikkarte eine Geforce RTX 3090 zu verwenden, die das aktuelle Nonplusultra an Grafikleistung für Spiele-PCs darstellt - zu einem stolzen Preis.

In der Videobeschreibung führen Links zu der Reshade-Mod auf Nexusmods und zum Raytracing-Spaß auf dem Discord-Server von Digital Dreams.

Für Redakteur Fabiano Uslenghi ist Red Dead Redemption 2 ein Meisterwerk und begeistert ihn mit seiner persönlichen Lieblings-Open-World. Im Plus-Podcast erfahrt ihr, was für GameStar-Redakteure eine gute Open World in Spielen auszeichnet. Kleiner Spoiler: Mit schierer Größe hat das für uns wenig zu tun.