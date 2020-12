Red Dead Online schenkt euch zu Weihnachten Mäntel, Waffen und Boni

Seit dem 22. Dezember fällt auch in Red Dead Online der weihnachtliche Schnee und startet die Festtags-Saison. Genau wie auch im Weihnachtsevent von GTA Online versorgt Rockstar auch die Cowboys unter euch mit Schnee und kostenlosen Geschenken.

Bei all den Festlichkeiten gibt es in Red Dead Online aber viel Wut und Enttäuschung über den Zustand des Spiels. Warum RDO gerade seine größten Fans enttäuscht, lest ihr hier:

Das gibt's in Red Dead Online zu Weihnachten

Vor allem natürlich Schnee und festliche Beleuchtung, Saint Denis ist unter einer Schneedecke begraben. Gegen das sterile Weiß wehren sich die ansässigen Bewohner mit bunten Lichterketten, Girlanden und Weihnachtsliedern. Ihr solltet Saint Denis also unbedingt einen Besuch abstatten, wenn ihr schon eure kostenlosen Geschenke abstaubt.

Kostenlose Geschenke

Wie jeder gute Weihnachtsmann hat auch Red Dead Online was für euch dabei. Statt der Rute, die vielleicht einige unartige Spieler bekommen müssten, gibt's für alle aber Gutscheine für einen kostenlosen Mantel und einen Repetierer.

So holt ihr euch die Geschenke: Navigiert im Spiel in euer Pause-Menü und dort dann auf Benefit-Seite um euch die Gutscheine abzuholen.

Wer außerdem bei dem Waffenschmied seines Vertrauens vorbeischaut, wird zusätzlich mit einem Winter-Skin für das Evans-Gewehr belohnt.

Die Geschenke sind ein schöner Ausgleich dazu, dass Rockstar erst kürzlich die einfachste Möglichkeit zum Geldverdienen in Red Dead Online abgeschwächt hat:

Neue Turkoman-Pferde

Ab sofort findet ihr in den Ställen von Red Dead Online auch neue Pferde der Turkoman-Rasse. Folgende neue Farben könnt ihr erwerben:

Grau

Schwarz

Haselnuss

Perlino

Doppelte und dreifache Belohnungen

Spielt ihr einige festliche Showdowns oder geht auf Kopfgeldjagt, bekommt ihr ab sofort mehr XP und RDO-Dollar dafür. Wer sich sogar zu den Meister-Kopfgeldjägern zählt, kann sogar an einer dreiteiligen Reihe von Kopfgeldmissionen teilnehmen.

Doppelte XP: Kopfgeldjagten (Normal und Prestige)

Kopfgeldjagten (Normal und Prestige) Dreifache XP und RDO-Dollar: Showdowns (Make it Count - Bow & Arrow und Last Stand)

Weihnachtsangebote im Shop

Natürlich dürfen auch im Spiel die klassischen Weihnachtsangebote nicht fehlen. Hier seht ihr alle Rabatte in der Übersicht: