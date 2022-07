Ingame-Beerdigung von Red Dead 2 ist ein makabres Warnsignal von Fans an Rockstar

Der Singleplayer von Red Dead Redemption 2 war ein Meisterwerk – wir haben im Test sogar über 90 Punkte vergeben! Der Online-Modus des Western-Spiels war aber bei weitem nicht so erfolgreich wie bei Rockstars anderer Marke GTA 5. Da erscheinen nach neun Jahren noch immer regelmäßige große Updates. Zum Jahrestag des letzten größeren Events von Red Dead Online wiederum veranstalten enttäuschte Fans nun eine Beerdigung für das totgeglaubte Spiel.

Wenn ihr keine Hoffnung für Red Dead Online mehr habt, aber es euch weiterhin nach lassoschwingenden Cowboys gelüstet, dann hört doch mal in unseren Plus-Podcast rein:

Alle Infos zur Beerdigung

Am 13. Juli 2021 wurde mit dem Update Blood Money das letzte Mal etwas Leben in den trostlosen Online-Modus eingehaucht. Am Jahrestag, also am 13. Juli dieses Jahres soll das Spiel für die verbleibenden Fans unter die Erde gebracht werden. Organisiert wurde die Trauerfeier von dem Twitter-Kanal Red Dead News.

Ihr könnt euren Charakter in den schicksten Anzug werfen und gemeinsam mit Freunden ein gemütliches Plätzchen in der Open World finden, um dem ungeliebten Modus zu gedenken. Mit den Hashtags #RedDeadFuneral und #SaveRedDeadOnline könnt ihr dann einen Screenshot eurer Aktion auf Twitter veröffentlichen.

Da #SaveRedDeadOnline schon etwas länger existiert und sich Rockstar Games bis dato noch nicht dazu äußerte, kann davon ausgegangen werden, dass sich das auch diesmal nicht ändert. Wenn aber genug Menschen ihr Interesse an dem Online-Modus zeigen, wer weiß, vielleicht steigt das Spiel dann wieder aus dem Grabe hervor.

Würdet ihr euch auf neue Updates zu Red Dead Online freuen oder genießt ihr lieber ein weiteres Mal die Singleplayer-Story mit Arthur Morgan? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!