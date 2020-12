In GTA Online gibt's jetzt Schnee und Weihnachtsgeschenke

Seit heute sind die Festtagsfeierlichkeiten in GTA Online angebrochen. Damit schneit es nicht nur in Los Santos, Rockstar versorgt euch sogar mit Weihnachtsgeschenken. Im folgenden Artikel liefern wir euch einen Überblick über die Gratis-Items, ein kostenloses Auto und außerdem die neuesten Boni und Rabatte von GTA Online.

Das gibt's in GTA Online zu Weihnachten

Winterwetter und Schneefall in Los Santos

Sowohl in Red Dead Online als auch in GTA Online schneit es jedes Jahr zu Weihnachten. Nicht nur ist die komplette Spielwelt des Multiplayer-Modus von Grand Theft Auto 5 in Weiß gekleidet, auch das Diamond Casino Resort, die CEO-Büros oder Garagen der Spieler wurden feierlich geschmückt.

Kleine, aber feine Gameplay-Änderungen: Wie jedes Jahr fallen die Straßen von Los Santos besonders rutschig aus, außerdem könnt ihr euch mit anderen Spielern Schneeballschlachten liefern.

Wie lange schneit es? Aktuell ist nicht offiziell bekannt, wann der Schnee in Los Santos wieder abgetaut ist. Wir rechnen damit, dass es in GTA Online zumindest über die Feiertage hinweg schneien dürfte - vielleicht sogar bis Anfang Januar.

Das gibt's zu Weihnachten geschenkt

Zu Weihnachten 2020 gibt es in GTA Online wieder einiges geschenkt. Loggt ihr euch jetzt ein, habt ihr Zugriff auf die folgenden Gratis-Inhalte:

Neues Auto »Brioso 300« gratis bei Southern San Andreas Super Autos erhältlich

Feiertags-Maske

Feuerwerkabschussgerät

20 Feuerwerksraketen

Volle Snacks

Volle Panzerung

25 Haftbomben

25 Granaten

5 Annäherungsminen

10 Molotowcocktails

Haltet euch an den Feiertagen bereit: Das dürfte es übrigens noch nicht gewesen sein. Rechnet zum 24., 25. und 26. Dezember 2020 mit weiteren Gratis-Inhalten, wenn ihr euch in GTA Online einloggt. Rockstar Games zeigte sich zu diesen Tagen auch in den letzten Jahren spendabel. 2019 gab es mit dem RC-Tank beispielsweise einen fernsteuerbaren Mini-Panzer geschenkt.

Neue Inhalte, die ihr nicht gratis bekommt

Der Brioso 300 ist aber nicht das einzige neue Fahrzeug: Nach dem Cayo-Perico-Update landen auch der Dinka Veto Modern sowie der Grotti Itali RSX in GTA Online. Für diese neuen Autos müsst ihr jedoch Geld bezahlen. Einen Überblick über sämtliche neuen Autos, Boote, Flugzeuge und Helikopter in GTA Online bekommt ihr hier:

Aktuelle Boni und Rabatte in GTA Online

Zusätzlich sind in GTA Online zu Weihnachten neue Boni und Rabatte verfügbar:

Boni: doppelte GTA-Dollar und RPB auf Gegner-Modus In & Out

doppelte GTA-Dollar und RPB auf Gegner-Modus In & Out 40 Prozent Rabatt auf Büros

40 Prozent Rabatt auf Büro-Renovierungen

40 Prozent Rabatt auf Blazer Aqua

40 Prozent Rabatt auf Rocket Voltic

40 Prozent Rabatt auf Comet SR

40 Prozent Rabatt auf Penetrator

40 Prozent Rabatt auf Tempesta

Premium-Rennen: Down the Drain

Down the Drain Zeitrennen: Tongva Valley

Tongva Valley RC-Zeitrennen: Power Station

Sündhaft teurer Sportwagen als Hauptgewinn im Casino

Mit dem Progen Tyrus habt ihr außerdem die Chance, einen neuen Supersportwagen im Diamond Casino Resort von GTA Online zu gewinnen. Regulär ist der Tyrus für satte 2.550.000 GTA-Dollar erhältlich. Dreht einmal täglich am Glücksrad, um das aktuelle Podiumsfahrzeug hoffentlich kostenlos nach Hause zu fahren.

Zusätzliche Rabatte und Boni für Prime-Gaming-User

Wenn ihr euren Rockstar-Social-Account mit einem aktiven Prime-Gaming-Konto verbindet, könnt ihr euch zu Weihnachten zusätzlich über die folgenden Boni und Rabatte freuen: