Red Dead Redemption 2 feiert auf Steam ein Comeback, an das niemand mehr geglaubt hat

Red Dead Redemption 2 ist zurück! Zumindest, wenn man nach den aktiven Spieler-Zahlen auf Steam geht. Rockstars Wild-West-Abenteuer um den Outlaw Arthur Morgan begeistert auf der Valve-Plattform aktuell so viele User wie nie zuvor - selbst zum Launch der PC-Version auf Steam waren nicht so viele Möchtegern-Cowboys gleichzeitig unterwegs.

Und das, obwohl es von offizieller Seite aus in den letzten Monaten ziemlich still um Red Dead Redemption 2 geworden ist. Der Multiplayer-Modus Red Dead Online erhält nur noch sporadische Updates und Fans können auf ein NextGen-Update nur hoffen. Woher genau kommen jetzt also die ganzen Spieler angeritten? Wir erklären es euch. Aber ganz ehrlich: Wer kann bei dieser selbst drei Jahre später noch außerordentlich schicken Grafik, wie es sie in unserer Bildergalerie zu bewundern gibt, schon nein sagen?

Red Dead Redemption 2 - Screenshots der PC-Version ansehen

Es ist ein (alter) Cowboy (zurück) in der Stadt

Das verraten die Zahlen: Laut SteamDB hat Red Dead Redemption 2 ein neues Allzeithoch an gleichzeitig aktiven Spielern erreicht. Stolze 66.492 Spieler haben am Sonntag, dem 27. November 2022, der Singleplayer-Kampagne oder dem Mehrspieler-Modus einen Besuch abgestattet. So viele Spieler gab’s nicht einmal zum Release auf Steam! Anmerkung: Der Steam-Launch erfolgte damals einen Monat nach dem exklusiven Start im Rockstar Game Launcher.

Dass Red Dead Redemption 2 gerade ein kleines Comeback feiert, dürfte einen offensichtlichen Grund haben: Zum Black Friday 2022 war beziehungsweise ist das Spiel (für Rockstar-Verhältnisse) stark reduziert. Die Standardversion ist momentan für 20 statt 60 Euro, die Ultimate Edition für 27 statt 90 Euro auf Steam zu haben.

Außerdem dürften allgemeine Hardware-Rabattaktionen ebenfalls mit in den Spieleranstieg gespielt haben: Wer sich neue Technik und PC-Upgrades leistet, möchte dies zweifelsohne an einem der am grafisch und technisch beeindruckendsten Spiele der letzten Jahre ausprobieren wollen. Immerhin verfügt Red Dead Redemption 2 über einen verdammt guten Ruf, was Grafik, Spielwelt und Immersion anbelangt.

Mehr dazu im folgenden Video:

10:04 Mehr FPS und trotzdem volle Details? - Wie gut ist DLSS bei Red Dead Redemption 2 und Co?

Warum damit nicht unbedingt zu rechnen war

Keine (großen) Updates: Für die Community, die Red Dead Redemption 2 bereits zuvor versammelt hatte, waren die vorangegangenen Monate aber keine leichten: Rockstar verkündete im Juli 2022, dass Red Dead Online zwar weiter befeuert wird, es aber nur noch kleine Inhalt-Updates für den Multiplayer-Modus gibt. Seitdem wurden ein paar neue Missionen und kosmetische Inhalte nachgeliefert, umfangreichere Erweiterungen im Stil von Blood Money gab es nicht mehr.

Übrigens: Sascha ist mit Red Dead Redemption 2 nur bedingt warm geworden, denn dafür ist er schlichtweg zu alt. Das behauptet er zumindest selbst. Mehr erfahrt ihr in seiner ausführlichen Kolumne zum Spiel:

Kein Next-Gen-Update: Ebenso hatten viele Fans auf ein Next-Gen-Upgrade für Red Dead Redemption 2 gehofft, nachdem auch das weitaus ältere GTA 5 auf PS5 und Xbox Series X/S eins verpasst bekam (übrigens ausschließlich für Konsolen und nicht für den PC). Rockstar hat sich zu einer entsprechenden Neuveröffentlichung bei Red Dead Redemption 2 bislang nicht geäußert, weswegen Spieler damit nicht unbedingt rechnen sollten.

Umso beeindruckender fällt das momentane Comeback von Red Dead Redemption 2 aus, das beweist, dass in Rockstars Wildem Westen allemal noch Leben steckt. Unseren Test zum Platz 2 der Top 100 besten Story-Spiele aller Zeiten laut GameStar, könnt ihr übrigens hier nachlesen:

Was würdet ihr euch für die Zukunft von Red Dead Redemption wünschen: Dass Rockstar dem Wild West-Spiel trotz Fokus auf die Entwicklung GTA 6 wieder mehr Aufmerksamkeit schenkt? Oder seid ihr mit dem aktuellen Zustand zufrieden? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!