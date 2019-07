Red Dead Redemption 2: PC-Optionen und DirectX12 in App entdeckt?

Es gibt immer noch keine Gewissheit, ob Red Dead Redemption 2 denn nun für den PC erscheinen wird - aber eine neue Entdeckung befeuert wieder die Gerüchteküche. Der GTA-Forennutzer Fun 2 will von einem Dataminer einige Dateien aus der offiziellen Companion zugespielt bekommen haben, die neue Einstellungsmöglichkeiten für eine PC-Fassung des Spiels zeigt.

Nun wäre es zunächst denkbar, dass es sich dabei noch um Code-Überbleibsel aus GTA 5, allerdings sollen diese Dateien in einem neuen Format vorliegen, das in diesem Spiel noch nicht verwendet wurde. Außerdem stechen neue Optionen heraus, allen voran eine Zeile mit dem Text »DirectX Feature Set 12_1«.

Allerdings ist die Entdeckung mit Vorsicht zu genießen: Der User legt im Forum nicht offen, wo er die Dateien her hat. Und er postet ihre Inhalte als simplen Text, nicht in dem angeblichen neuen Dateiformat - was natürlich die Lesbarkeit für andere Forennutzer vereinfacht, aber es ist nicht gesichert, ob es sich wirklich um Inhalte aus der Companion App von Red Dead Redemption 2 handelt.

Es handelt sich aber nicht um den ersten Hinweis auf eine PC-Portierung. Wenige Tage zuvor tat ein anderer Fan im Quellcode von Rockstars Social-Club-Website den Textbaustein »RDR2_PC_Accomplishments: Accomplishments« auf. Das LinkedIn-Profil eines Entwicklers erwähnte 2018 ebenfalls eine PC-Version - und es ist auch nicht das erste Mal, dass in der Companion App Dateien mit Hinweisen ausgegraben wurden! Ein Youtube-Video soll sogar das Menü der PC-Version abgefilmt haben:

Bestätigt ist bislang jedoch nichts davon, wir müssen weiter mit Gerüchten Vorlieb nehmen. Aber wir drücken die Daumen! Denn sicher sind wir uns zumindest in einem: Red Dead Redemption 2 gehört ganz klar auf den PC!