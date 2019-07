Red Dead Redemption 2 für PC? Codezeile nährt neue Gerüchte

Gerüchte, Wünsche und Hoffnungen rund um eine PC-Version von Rockstars Red Dead Redemption 2 sind so alt wie die Ankündigung des Spiels. Offiziell hält sich der Entwickler des Western-Epos aber bedeckt, ob man den hochgelobten Actiontitel auch für Computer veröffentlichen will. Ein neuer Fund sorgt nun wieder für Spekulationen, ob RDR 2 einen Release für den PC erleben könnte.

Woher stammt das Gerücht? Der Hinweis, so er denn überhaupt belastbar ist, stammt von Rockstar selbst. Twitter-Nutzer JakoMako51 ist eine Codezeile im Quellcode der Website des Rockstar Social Club aufgefallen, die »RDR2_PC_Accomplishments: Accomplishments« lautet. Sie steht direkt neben der Zeile »RDR2_PS4_Trophies: Trophies«.

The fact that Red Dead Redemption 2 is coming to PC is now quite evident.

RDR2_PC_Accomplishments:"Accomplishments"

You can search for "RDR2_PC" in the following link: https://t.co/hmtRJGKmoa