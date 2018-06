Red Dead Redemption 2 - Klares Zeichen deutet auf PC-Release hin

Findet das Hoffen auf einen PC-Release von Red Dead Redemption 2 ein glückliches Ende? Eine neue Spur deutet zumindest sehr stark darauf hin. Ein Entwickler von Rockstar Leeds, der schon an GTA 5 und L.A. Noire als Programmierer gearbeitet hat, führt eine PC-Version von Red Dead Redemption 2 in seinem Profil auf.

Ganz so weit wie VG 247, die den Fund gemacht haben und nun ohne Zweifel sagen: »Red Dead Redemption kommt für den PC«, würden wir zwar nicht gehen. Dennoch ist diese Meldung der bislang eindeutigste Hinweis auf einen PC-Release.

Wir haben bei Rockstar Deutschland angefragt und um eine Stellungnahme gebeten. Bislang haben sich weder das Entwicklerstudio noch der Publisher Take 2 zu der Meldung geäußert. Sobald es weitere Entwicklungen in der Sache gibt, werden wir diese Meldung aktualisieren.

Red Dead Redemption 2 erscheint am 26. Oktober 2018 für PS4 und Xbox One - soviel ist sicher. Ein PC-Release zum gleichen Zeitpunkt scheint unrealistisch, in so einem Fall hätte eine offizielle Ankündigung längst erfolgen müssen.

Wir erachten es als wahrscheinlicher, dass RDR 2 zuerst exklusiv für Konsolen und erst mit einigen Monaten Verspätung auf dem PC erscheint. Dieses Releasemodell hat Rockstar bereits bei GTA 5 mit sehr großem Erfolg ausprobiert. Das Gangsterspiel hat sich inzwischen fast 100 Millionen mal verkauft.