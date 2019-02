Im Vergangenen Jahr hat der Battle-Royale-Hit Fortnite eine Spielerzahl von 125 Millionen erreicht. Epic kündigte im Zuge dessen im Mai 2018 an, dass für Turniere im Folgejahr 100 Mio. US Dollar zur Verfügung gestellt werden. Wie die Verteilung aussehen soll, hat Epic jetzt im dritten Teil seiner Blogreihe zu Fortnite-Wettkämpfen bekanntgegeben.

World Cup 2019

30.000.000 Dollar sind für das Finale der Weltmeisterschaft vorgesehen. Dieses findet vom 26. bis 27. Juli in New York City statt. Dazu werden die hundert besten Singleplayer und die fünfzig Besten der Zweierteams eingeladen. Jeden Finalteilnehmer erwarten mindestens 50.000 Dollar Preisgeld. Der Gewinner des Soloturniers bekommt ganze 3.000.000 Dollar.

Zehn Wochen lang - vom 13. April bis 16. Juni - können sich Spieler in den offenen Online-Qualifikationsrunden für das Finale qualifizieren. In der Vorrunde werden ebenfalls Preisgelder von einer Million Dollar pro Woche unter den bestplatzierten Spielern vergeben.

Teilnahmebedingungen

Teilnahmeberechtigt sind alle Spieler, die das Mindestalter von 13 Jahren erreicht haben, mit ihrem Epic Account nicht durch negatives Verhalten auffällig geworden sind und keine offenen Strafen durch Brechen der offiziellen Epic Regeln haben. Minderjährige müssen eine Erlaubnis eines Erziehungsberechtigten vorweisen können.

Will man sich nicht direkt an den Turnierkämpfen beteiligen, erwarten einen in der Zeit des Fortnite World Cup Finales zusätzliche Events, die mit unterschiedlichen Modi und Formaten ausgestattet sind.

Aussichten auf das Jahr 2019

Im weiteren Verlauf des Jahres werden zusätzliche wöchentliche Wettbewerbe mit je 1.000.000 Dollar Preisgeld stattfinden. Auch Partner sollen bei der Ausrichtung von Turnieren in Zukunft mit Preisgeldern bedacht werden.