Mit Remnant: From the Ashes bringen die Macher des kommenden Hack&Slash-Adventures Darksiders 3, Gunfire Games, einen postapokalyptischen Koop-Shooter, der 2019 für PC, Xbox One und PS4 erscheint. Unter dieser Meldung könnt ihr euch den Ankündigungstrailer auf Deutsch anschauen.

Was ist Remnant?

In Remnant liegt die Welt nach einer Heimsuchung der »Saat«, einer Monsterhorde unbekannten Ursprungs, in Trümmern. Die letzten Überlebenden machen von einer Technologie Gebrauch, die Portale in alternative Universen öffnet, und kämpfen auch ganz klassisch gegen die Monster, um die Welt zurückzuerobern. Gunfire Games versprechen »wunderschöne, dynamische Welten« zum Erforschen, von denen jede »einzigartige Kreaturen und umgebungsbedingte Herausforderungen« bietet.

Koop-Gameplay soll dabei im Vordergrund stehen. Mehrere wählbare Archetypen von Kämpfern entfalten sich mit ihren Fähigkeiten im Team. Die Gegner kommen in kleinen und haushohen Formen vor. Je nach Spielumgebung haben die Monster unterschiedliche Eigenschaften, was einen immer neuen taktischen Ansatz in dynamischen Kämpfen erfordern soll.

Auch Survival- und Basenbau-Aspekte sind vorhanden. So spielt das Sammeln von Ressourcen und das Herstellen von besserer Ausrüstung in Remnant: From the Ashes eine Rolle. Wir durchstreifen gemeinsam mit bis zu drei Freunden die zerstörte Spielwelt und finden wichtige Güter, um unsere Heimatbasis zu verbessern.

Zudem besteht in Remnant: From the Ashes die Möglichkeit, Verbündete im Kampf gegen die Monster zu gewinnen und ihnen Obhut in der eigenen Basis anzubieten. Diese NPCs helfen dann im Gegenzug mit ihren besonderen Fähigkeiten, beispielsweise werden auf diese Weise neue Händler in Remnant verfügbar.

