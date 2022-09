Eins der besten Rennspiele ist auf Steam verschwunden - Project Cars 2 kommt wohl nicht wieder

Falls auf eurer ewigen Wunschliste Project Cars 2 zu finden war, dann gibt es nun schlechte Neuigkeiten für euch: Die Rennspiel-Simulation ist von Steam verschwunden und wird vermutlich nie wieder auftauchen. Auch in anderen Online-Stores wie dem Humble Bundle ist der Racer nicht mehr aufzufinden. Grund hierfür sind ablaufende Lizenz-Verträge.

Schade, immerhin schnitt der Racer in unserem Test phänomenal gut ab! Wenn ihr wissen wollt, was ihr nun leider verpasst, guckt euch folgendes Video an:

Wieso genau ist das Spiel weg?

Der mittlerweile fünf Jahre alte Titel hat einige reale Vehikel in seinem Repertoire. Von Formel-1-Autos bis hin zu schnittigen Sportwägen ist bei den über 170 fahrbaren Untersetzern alles Mögliche dabei. Genauso sind einige reale Rennstrecken im Spiel zu finden. Einige oder womöglich alle von diesen Lizenzen laufen jetzt aber aus. Das kündigten die Entwickler auch schon Ende August auf Twitter an:

Auch GTA 4 hatte aufgrund der Radio-Musik vor ein paar Jahren Lizenz-Probleme. Während Rockstar Games aber lediglich die Musik aus dem Spiel entfernen konnte, müsste bei Project Cars 2 das ganze Spiel auf den Kopf gestellt werden, um keine Lizenzbrüche zu verursachen. Ein Aufwand, der offenbar nicht gewährleistet werden kann.

Wo kann ich Project Cars 2 noch kaufen?

Digital werdet ihr Schwierigkeiten haben, das Spiel noch zu erwerben. Auf Steam und Humble Bundle ist der Titel wie bereits erwähnt schon von der Bildfläche verschwunden. Auch in den anderen gängigen Stores konnten wir das Spiel nicht auffinden.

Ihr könntet Project Cars 2 jedoch noch klassisch mit Hülle im Laden oder auf Amazon, Ebay und Co. kaufen, falls ihr es dort findet. Falls ihr irgendwie noch einen Steam-Key in die Finger bekommen solltet, müsste dieser auch funktionieren.

Was, wenn ich Project Cars 2 schon besitze?

Sollte Project Cars 2 schon in eurem Besitz sein, habt ihr nichts zu befürchten. Ihr könnt ganz normal weiter eure Runden fahren, ohne, dass sich der Titel irgendwann verabschieden könnte. Egal, auf welcher Plattform ihr das Spiel besitzt. Auch die Online-Funktionen sollen bestehen bleiben.

Was ist mit Project Cars 1?

Auch der erste Ableger der Reihe verschwindet bald von Steam und Co. Bis zum 3. Oktober 2022 habt ihr noch Zeit, den Titel zu kaufen. Danach ergeht es Teil 1 genau wie seinem Nachfolger.

Auch wenn das Spiel schon sieben Jahre auf dem Buckel hat, ist es aber noch immer eine Wucht! In unserem Test konnte das Rennspiel überzeugen und auch grafisch kann sich Project Cars bis heute sehen lassen:

Immerhin Project Cars 3 wird euch noch eine Weile begleiten. Der aktuelle Teil setzt laut unserem Test zwar weniger auf Realismus als die Vorgänger, macht aber trotzdem eine Menge Spaß.

Hättet ihr den Titel gerne noch gespielt oder habt ihr einen anderen Rennspiel-Favoriten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!