Ein neuer Bolide rollt auf die virtuelle Rennstrecke: Hinter dem simplen Namen Rennsport verbirgt sich eine Motorsportsimulation aus deutschem Hause, die kompetitives Gameplay und E-Sport groß schreiben will.

Der Entwickler Competition Company mit Sitz in München hielt kürzlich ein Event für virtuelle Profirennfahrer ab. Zudem präsentierten sie erstes Alpha-Gameplay und formulierten ihr ambitioniertes Ziel: Rennsport soll eine moderne Racing-Simulation auf Basis der Unreal Engine 5 werden. Derzeit bleiben aber viele Fragen noch offen.

Wir setzen euch schnell und wendig ins Bild: Was hat es mit dem neuen Spiel auf sich? Wann lässt es sich ausprobieren? Und wie sieht die Alpha-Version aus? Fangen wir doch mit dem eben erwähnten ersten Gameplay-Trailer in 1440p an:

Das ist zu Rennsport bekannt

Auf der offiziellen Website gibt es bereits einige Informationen zu Rennsport. Laut Competitive Company wird das Spiel von und mit professionellen Rennfahrern und Motorsport-Enthusiasten entwickelt, um eine möglichst realistische Spielerfahrung zu erschaffen.

E-Sport soll im Zentrum aller Bemühungen stehen. Damit tritt Rennsport in Konkurrenz zu langjährigen Platzhirschen wie Assetto Corsa und iRacing, die bereits eine große E-Sport-Community aufgebaut haben. Diese Mammutaufgabe hat Rennsport noch vor sich.

Zumindest befindet sich mit der ESL bereits einer der größten Namen des internationalen E-Sports an Bord. Die Organisation soll dabei helfen, die komplette Entwicklung auf Wettbewerb auszurichten.

Vieles liegt indes noch im Dunkeln: Welche Rennklassen, Fahrzeuge und Strecken es in Rennsport geben wird, bleibt weitgehend offen. Der obige Trailer zeigt allerdings bereits einige potente GT-Boliden von Porsche und BMW.

Verwirrung um angebliche NFTs

Eine Formulierung auf der Website von Rennsport ließ Interessierte in den sozialen Medien aufhorchen. Die Entwickler sprechen davon, dass echtes digitales Eigentum in Form von individuellen Fahrzeugen, eigenen Strecken und vielem mehr möglich sein soll. Dieses Eigentum soll auf beliebigen Marktplätzen gehandelt werden können.

Daraufhin spekulierten Einige, dass es sich hierbei um NFTs handeln könnte.

Non-fungible Tokens und Blockchain-Technik sind in der Spielebranche teils heftiger Kritik ausgesetzt, wie beispielsweise der Fall Ubisoft Quartz verdeutlicht. Was es zu NFTs zu wissen gilt, erklären wir hier:

Im Interview mit dem Magazin Traxion.gg dementierte der CEO von Rennsport-Entwickler Competitive Company, Morris Hebecker, jedoch vehement. Es handele sich um ein Missverständnis.

Man wolle Spieler an ihren Eigenkreationen beteiligen – mit einer noch nicht abschließend festgelegten Technik. NFTs erteilte der Rennsport-CEO aber mit deutlichen Worten eine Absage:

Es ist kein verfluchtes NFT-Spiel, um ehrlich zu sein. Morris Hebecker, CEO von Competitive Company GmbH

Wann erscheint Rennsport?

Noch befindet sich Rennsport in einer Alpha-Version. Eine geschlossene Beta soll laut Website aber bereits im Sommer 2022 starten, gefolgt von einer offenen Beta im Frühjahr 2023. Gemessen an diesem Zeitplan erwarten wir einen möglichen Release gegen Ende 2023.

Rennsport soll für den PC erscheinen. Im Tandem mit dem Spiel soll eine Mobile-App das Ganze zu einem eigenen E-Sport-Kosmos ergänzen. Modding-Support gehört ebenfalls dazu.

Bei Rennsport handelt es sich auf dem Papier um ein hochambitioniertes Mammutprojekt, zu dem allerdings im Detail noch nicht viel bekannt ist. Wir werden abwarten müssen, wie sich das alles am Ende ausformt.