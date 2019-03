Die Neuauflage von Resident Evil 2 ist nicht nur ein hervorragendes Remake geworden, sondern schon jetzt eines der gruseligsten Spiele 2019. Dem Modder ZombieAli war der Horror aber offenbar noch nicht unheimlich genug, deshalb hat er die Mod »Thomas the Tank Engine over Mr. X« und damit die wohl absurdeste Variante von Resi 2 erschaffen, die es jemals gab.

Die Mod wirft (wie der Name es bereits andeutet) den riesengroßen Endgegner Mr. X aus dem Spiel und ersetzt ihn durch ein Modell von Thomas, der kleinen Lokomotive. Letzterer ist eine blau-rote Lok, die genau wie Mr. X ein weißes Gesicht mit extrem durchdringendem Blick hat und stammt eigentlich aus Kindergeschichten und dazu passenden Fernsehserien, die hierzulande auf Super RTL liefen.

In der finsteren Umgebung von Raccoon City und mit seinem starrem Blick erscheint Thomas beinahe noch gruseliger als Mr. X, wenn er scheinbar unaufhaltbar auf uns zu fährt und dabei noch süße »Choo-Choo« und »Tüüt-Tüüt«-Laute von sich gibt. Aber seht es euch in diesem Video am besten selbst an.

Thomas, die kleine Lokomotive hatte übrigens schon früher Gastauftritte in anderen Spielen. In Skyrim ersetzte die Lok dank einer Thomas-Mod zum Beispiel alle Drachen und in Fallout 4 zieht die Lok als Gegner durch das Commonwealth.

Im Forum für Resident-Evil-Mods beschreibt der Modder ZombieAli seine Kreation mit den Worten: »Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, warum ich das überhaupt gemacht habe.« Herunterladen könnt ihr euch die Thomas-Mod trotzdem ganz einfach via nexusmods.com - wenn ihr euch traut...

Wie gruselig ist Resident Evil 2 eigentlich? Das Remake im Video-Gruselcheck